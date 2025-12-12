Iris Aguilar Ipuana: la artesana Wayuú que preserva un arte ancestral en Colombia

A sus 83 años, Iris Aguilar Ipuana es una de las artesanas más influyentes de Colombia. Reconocida como Maestra de Maestras por Artesanías de Colombia y líder de una red de más de 1.000 tejedoras, se ha convertido en un ícono cultural que preserva, enseña y moderniza el tejido tradicional Wayuú sin romper sus raíces.

Su trabajo ha cruzado fronteras: produjo 4.000 piezas únicas para una colección especial de Totto y fue la encargada de confeccionar los ornamentos que el Papa Francisco usó durante su visita al país en 2018.

Un legado tejido desde la infancia

Aguilar Ipuana creció en La Guajira en una familia de artesanas y aprendió el oficio desde pequeña. Durante el ritual tradicional del encierro, pasó tres años de formación intensiva bajo la guía de su madre: “Ella me enseñó todo; ese premio que recibí debería haber sido para ella”, recuerda sobre su reconocimiento como Maestra de Maestras en 2017.

El tejido Wayuú exige memoria, matemática, precisión y horas de concentración. Ninguno de sus diseños parte de un boceto: todo está en su mente. Por eso insiste en enseñarlo como lo aprendió, sin atajos tecnológicos que alteren su esencia.

Liderazgo y defensa del arte indígena

En 2016 impulsó la creación de la Federación Nacional de Artesanos Wayuú (FenarWayuú), que hoy reúne a 1.500 artesanos. Desde allí ha fortalecido la comercialización de mochilas, tapices y accesorios, y ha creado puentes con marcas nacionales e internacionales.

La misión: que el tejido Wayuú nunca se pierda

Después de la muerte de su madre, Iris dejó de tejer durante un tiempo, pero regresó al oficio con más fuerza. Su propósito es transmitir el conocimiento a niñas, jóvenes y mujeres que quieran aprender. “Si un hilo se pierde, toca empezar de nuevo. Y así somos nosotras: empezamos una y otra vez”, afirma.

Hoy sueña con abrir un almacén en Riohacha, una escuela y un museo del tejido Wayuú que garanticen la continuidad del arte. Su historia incluso llegó a la pantalla en la serie documental Orgullo de piel cobriza (Telecaribe, 2025).

Con la autoridad de sus décadas de trabajo, Iris Aguilar Ipuana lo resume con orgullo: “Soy Wayuú, hija de mis ancestros y enamorada de mi arte”.