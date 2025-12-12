INVÍAS sufre ataque cibernético: hay afectaciones para transportadores de carga

El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) informó que el pasado 9 de diciembre sufrió un incidente de ciberseguridad que ha generado fallas en algunos de sus sistemas de información a nivel nacional.

Como consecuencia de este hackeo se encuentra temporalmente afectada la gestión de permisos para el transporte de carga extra dimensionada.

De acuerdo con la entidad, en este momento se adelanta un análisis detallado del impacto interno del ataque, así como la estimación del tiempo de recuperación y las acciones necesarias para restablecer por completo los servicios comprometidos.

INVÍAS aseguró que está implementando los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, en coordinación con las autoridades y bajo los lineamientos institucionales correspondientes.

Pese a la afectación parcial en la expedición de permisos, el instituto confirmó que el resto de sus operaciones continúan con normalidad. La página web oficial y los correos institucionales siguen funcionando sin inconvenientes para trámites y consultas habituales.

Noticia en desarrollo