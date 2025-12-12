Humanos 3D: la iniciativa que usa impresión 3D para llevar prótesis dignas a poblaciones vulnerables

Humanos 3D ha entregado 500 prótesis a más de 450 personas en diez departamentos, priorizando zonas afectadas por el conflicto armado. | Foto: cortesía - La Magdalena, One Inversion Social

En Medellín funciona un laboratorio que combina ingeniería, innovación social y trabajo comunitario para resolver un problema que históricamente ha dejado por fuera a miles de personas: el acceso a prótesis funcionales y asequibles. Se trata de Humanos 3D, una organización que fabrica dispositivos de asistencia para personas con discapacidad en miembros superiores, priorizando a víctimas del conflicto armado y comunidades rurales que, en la mayoría de los casos, no cuentan con alternativas de atención.

La idea tomó forma en 2017, cuando el australiano Adam Armfield llegó a Antioquia con la intención de reemplazar el mundo corporativo por un proyecto social centrado en la impresión 3D. Con impresoras y diseños de acceso libre, comenzó a producir prótesis para personas afectadas por el conflicto. Ese gesto inicial se transformó, con el tiempo, en una iniciativa que hoy opera con alcance nacional e incluso internacional.

Un equipo voluntario y un modelo que viaja donde está la necesidad

Quien lidera actualmente el proyecto es Esteban Rojas, bioingeniero de la Universidad de Antioquia, nacido en Caldas (Antioquia) y hoy director de Humanos 3D. Rojas se vinculó como voluntario en 2019, movido por su interés en combinar la ingeniería con la transformación social. Su labor fue reconocida en 2023 con la Beca de Liderazgo de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido, en la categoría de diversidad, equidad e inclusión. Y este premio le abrió la puerta para realizar pruebas piloto en Perú, Kenia y Ruanda, expandiendo la metodología a otros contextos vulnerables.

A partir de su llegada, Humanos 3D pasó de ser un pequeño grupo de voluntarios nacionales e internacionales a consolidar una red estable compuesta por alrededor de cien personas entre ingenieros, diseñadores, comunicadores y profesionales de distintas áreas. Rojas, que creció en zonas rurales, impulsó un enfoque dirigido también a estudiantes de territorios apartados interesados en aprender sobre nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Ese componente formativo se convirtió en una de las bases del proyecto.

Para llegar a los usuarios, la organización creó el programa Clínicas móviles, mediante el cual el equipo viaja a municipios de distintos departamentos para hacer valoraciones, tomar medidas y producir prótesis personalizadas. Todo el proceso tarda aproximadamente una semana. Los dispositivos se imprimen en PLA, un material biodegradable elaborado a partir de almidón de yuca o papa y reforzado con caucho o fibra de carbono para aumentar su resistencia.

Gracias a este sistema, Humanos 3D ha logrado entregar 500 prótesis a más de 450 personas en diez departamentos del país, incluyendo Antioquia, Meta, Tolima, La Guajira, Norte de Santander y Cundinamarca. En Meta realizaron la entrega más grande: alrededor de 45 dispositivos, en alianza con el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario del Meta.

Prótesis a la medida de cada historia

Cada dispositivo responde a una necesidad particular, y uno de los casos más representativos es el de Rigoberto Zapata, de 47 años, oriundo de Caldas (Antioquia). Zapata perdió ambos antebrazos en un accidente con explosivos en 1999. El deporte, en especial el tenis de mesa, se convirtió en su principal proceso de rehabilitación, y desde hace tres años recibe acompañamiento de Humanos 3D.

“Yo no necesitaba una mano, sino una solución para poder sostener la raqueta”, relata. Antes debía sujetarla con velcro, lo que le generaba heridas. El equipo diseñó una prótesis específica para este deporte, considerada el primer modelo de su tipo en el mundo, con la que ha logrado entrenar y competir sin dolor. En 2024 clasificó a un torneo internacional en Alemania. La organización también ha creado adaptaciones para violinistas y pescadores, según las necesidades de cada usuario.

Humanos 3D mantiene un seguimiento posterior a la entrega: reajustan piezas, rediseñan componentes cuando es necesario y acompañan el proceso de adaptación. El proyecto se sostiene mediante alianzas con instituciones públicas y privadas, entre ellas la Fundación Viva Air, que en sus primeros años facilitó los desplazamientos, y actualmente One Inversión Social. A esto se suman servicios de impresión 3D y talleres educativos para empresas y organizaciones, que ayudan a financiar la operación sin que los beneficiarios tengan que pagar.

Reconocimientos y expansión de un modelo de innovación social

El trabajo de la organización ha sido destacado dentro y fuera del país. En 2024 recibió el premio Titanes Caracol en la categoría Ciencia y tecnología, por su aporte a la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad. Un año después, Humanos 3D se convirtió en la primera ONG colombiana en ganar los Impact.ORG Awards, entregados en Washington D.C. Ese mismo año, Rojas fue invitado a Arabia Saudita para participar en una ronda internacional de innovación social.

La organización se define hoy como un laboratorio de innovación social que utiliza la ingeniería para fortalecer la independencia, movilidad y participación plena de las personas que han enfrentado barreras históricas de acceso. Desde Medellín, su equipo continúa desarrollando soluciones impresas bajo la premisa de que la tecnología debe estar al servicio de la dignidad humana.

Humanos 3D es uno de los 100 Nuevos Líderes de Colombia: