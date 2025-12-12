Findeter entregará 760 tabletas a niños de zonas rurales de Caquetá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter, dialogó con La W acerca de la buena noticia para decenas de niños en las regiones más apartadas de Colombia: la entrega de 760 tabletas que hacen parte del programa Transformando Regiones.

“Llevamos 760 tabletas a niños del Caquetá, funcionan de manera off-line y tienen incorporadas una biblioteca en la que pueden consultar. También, tienen obras que hacen parte de su pensum educativo”, afirmó.

Mencionó que, en zonas apartadas, como los municipios de Morelia y Curibío, en Caquetá, los niños usan diversos medios de transporte para llegar a sus escuelas. Precisamente, es a ellos a quienes llegarán esas tabletas.

Además, para solucionar ese problema de desplazamiento para las comunidades están haciendo un puente en Vista Hermosa que comunica 18 veredas. “Es una obra en la que estamos en estudio y diseño, pero será de mucho impacto”.

Escuche la entrevista completa aquí: