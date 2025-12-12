‘El Menor’, detenido en Turbaco con arma de fuego ilegal y municiones

En desarrollo del plan navidad “Una Navidad con Propósito” y en planes contra el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto en el municipio de Turbaco, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola, en zona boscosa del barrio El Paraíso.

Gracias a la denuncia ciudadana y a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia de la zona de atención, permitió capturar a un sujeto conocido como ‘El Menor’, de 23 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola, marca Prieto Beretta, calibre 9 mm, con 15 cartuchos para el mismo sin percutir.

El capturado se encontraba en vía pública y al observar las patrullas de vigilancia emprende la huida a zona boscosa, donde es interceptado por las unidades policiales y al practicarle un registro, se le encuentra el arma en la pretina del pantalón.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en el Área Metropolitana de Cartagena, en lo que va del año, ha capturado 775 personas por portar armas de fuego de manera ilegal, incautando 664 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.