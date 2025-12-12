El artista urbano Young Ponny estrena “Bebiembre”

Se acerca la Feria de Cali y ya empiezan a sonar los temas musicales que estarán rondando en las calles, en esa oportunidad el artista urbano Young Ponny, representante del sello caleño MONEY ON SKIN, lanza oficialmente su nuevo sencillo titulado “Bebiembre”, con el respaldo de Gofar Internacional.

“Bebiembre” es una canción que mezcla ritmo, calle y autenticidad, con un sonido fresco que refleja la esencia del artista. La producción musical estuvo a cargo de Camilo Puin, quien creó el beat base sobre el cual Young Ponny compuso la guía melódica y lírica. La grabación, mezcla y masterización fueron realizadas por Johnefy, en Money on Skin Records, el estudio propio del sello. El diseño de la portada del sencillo busca replicar la carátula de uno de los grandes representantes de música decembrina como lo es Lisandro Meza para que tuviera sentido el concepto de la canción y la intención.

Cortesía: @YoungPonny Ampliar

El videoclip, grabado en un tradicional club de tejo “Los Amigos” en Cali, se desarrolló de forma espontánea, capturando la energía natural de una noche de rumba, amigos y conquista. Un homenaje visual a la cultura popular caleña, mostrando lo cotidiano con una estética urbana y real.

El sencillo “Bebiembre” ya está disponible en todas las plataformas digitales y forma parte de la nueva etapa de expansión de Young Ponny, quien busca posicionarse como una de las voces emergentes del género urbano en Colombia y Latinoamérica. Se puede seguir al artista en @YoungPonny.