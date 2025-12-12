Las comidas navideñas es algo que la mayoría de las familias esperan a lo largo del año, puesto que algunas recetas solo se preparan por estas fechas. En Colombia, hay muchos platillos que las personas sueles disfrutar más de lo normal por el significado que tiene diciembre.

Dentro de todas estas comidas y postres, se encuentra uno de los más tradicionales, que, normalmente, se come con algún acompañante o por sí solo. Este es el caso de la Natilla, un postre que ha diversificado su sabor, puesto que inicialmente solo estaba el sabor tradicional que siempre se ha preparado. En la actualidad, estos son los sabores de natilla que existen en el mercado colombiano:

Tradicional.

Arequipe.

Coco.

Maracuyá

Tres leches.

Natilla light.

De esta manera, se le preguntó a la IA sobre los mejores sabores de natilla para preparar esta Navidad en Colombia. Es así que esta, armó una lista en la que especifico cuál es la que más prefieren la mayoría de los colombianos. Es importante destacar que, esto no determina que así sea, puesto que depende de los gustos de cada familia, persona o grupo.

El mejor sabor de natilla para preparar este 2025

En Colombia, la natilla no es solo un postre, puesto que para muchas familias colombianas significa tradición, familia y diciembre. Sin embargo, hay muchas versiones, estos son los sabores más destacados, especialmente para el gusto colombiano, según la IA:

Natilla clásica tradicional

Estas son algunas características del porqué es la típica y preferida de la mayoría de las personas a la hora de prepararla, es la número 1:

Es la más tradicional , ligada a novenas, villancicos y buñuelos.

, ligada a novenas, villancicos y buñuelos. La panela le da ese sabor auténtico a “Navidad colombiana”.

Es suave, cremosa y gusta a todas las generaciones .

. Es la que más se prepara en hogares y barrios de todo el país.

Natilla de coco

Al igual que la natilla tradicional, esta es una de las preferidas, pero no la primera opción. Aun así, es uno de los sabores preferidos, aquí algunas características:

Es más aromática y fresca.

El coco es un sabor muy querido en la gastronomía del Caribe y Pacífico.

Aporta un toque tropical sin perder la esencia navideña.

Tiene trozos de coco rallado en algunos casos.

Natilla de arequipe

Esta es una de las más comunes y una de las favoritas de los colombianos por su dulzor, sobre todo, cuando lleva acompañamientos con algunas salsas, como lo es el dulce de mora. Estos son algunos elemento que la hacen única:

El arequipe es un clásico colombiano , entonces combina perfecto.

, entonces combina perfecto. Es una forma de innovar sin que el sabor se sienta “extraño”.

Al igual que la tradicional, se puede acompañar por varias salsas.

Natilla de queso

Esta es una de las favoritas y más reconocidas en Antioquia y el Eje Cafetero. Su sabor único y va de terceras, aquí las características que lo hacen resaltar:

Endulza más la mesa sin ser empalagosa.

Se siente “festiva” y especial.

Funciona bien para reuniones grandes donde hay muchos niños.

Si bien estos son los mejores sabores para tener en cuenta esta Navidad, cada familia puede decidir que probar y cocinar es sus hogares. Sin embargo, para la IA, el mejor sabor de natilla para preparar, es la natilla tradicional.

