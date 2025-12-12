¿Cómo Gheidy Gallo está convirtiendo a Boyacá en un motor de desarrollo regional?

La líder boyacense promueve la complementariedad entre sector público y privado para fortalecer la economía local. | Foto: cortesía - ProBoyacá

Desde ProBoyacá – Región Libertadora, esta mujer “orgullosamente boyacense” como figura en todas sus publicaciones, lidera hoy uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años: convertir a Boyacá en el corazón de la reactivación ferroviaria del centrooriente del país.

Nacida en Sogamoso, Gheidy de 43 años, creció entre valores que identifica como sello de su región: templanza, optimismo y perseverancia. Con el apoyo de su familia y de Acerías Paz del Río, estudió en la Universidad Nacional de Colombia, un espacio que describe como un “salto cuántico” y donde empezó a construir el camino técnico que la llevaría a diversos cargos de impacto nacional.

Una carrera construida a los 19 años

Mientras estudiaba, Gallo inició su vida profesional en los equipos encargados de diseñar la estrategia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Triángulo Norte, liderados por Martha Lucía Ramírez y Ángela María Orozco. Ese fue el punto de partida de una trayectoria marcada por la articulación entre Estado, empresa privada y cooperación internacional.

Desde entonces ha impulsado programas de diversificación productiva y proyectos que conectan regiones con mercados nacionales y globales. Entre los que destaca están la expansión del aguacate Hass en las exportaciones; la creación del Fondo Mujer Emprende y del programa Más Mujeres Emprendedoras —que superó 1,3 millones de beneficiarias—; y su paso por Ministerios como Agricultura y Comercio, además de su experiencia en la Organización Mundial del Comercio.

ProBoyacá: la apuesta por unir región, empresa y Estado

Cuando se planteó la idea de crear ProBoyacá, la reacción inicial, especialmente en Bogotá, fue de escepticismo. “Usted se enloqueció, ¿cuál sector empresarial en Boyacá? Allá tienen papas, a Jorge Velosa, a Nairo Quintana, campesinas con trencitas y arepas”, recuerda que le decían. Tres años después, la entidad reúne 60 empresas de Boyacá y Casanare, que representan el 65% de los ingresos regionales y participan directamente en proyectos estratégicos.

Uno de ellos es el Plan Maestro Boyacá 2050, que busca triplicar el PIB y posicionar a Boyacá como un centro estratégico de transporte y desarrollo económico en el país. Ya avanzan trenes fabricados en Boyacá por 187 millones de dólares, respaldados por un Conpes y vigencias futuras. Para Gallo, estos resultados demuestran que la unión entre voluntad política y permanencia empresarial genera transformaciones de largo plazo.

“Es demostrar que cuando nos unimos somos más fuertes. Esto a veces suena a cliché, pero no lo es. Cuando se une la voluntad política con la fuerza empresarial ocurre magia, porque los gobiernos (buenos, malos o regulares) son temporales y los empresarios tienen ánimo de permanencia”, añade.

Formación de líderes y una motivación personal

Además de fomentar el crecimiento económico, Gheidy impulsa la formación de nuevas generaciones. Junto a la UPTC creó la escuela de liderazgo ‘A liderar SuPersona’, un programa dirigido a jóvenes entre 14 y 16 años, donde aprenden valores y habilidades de liderazgo.

“Hicimos mucho énfasis en cuáles son los valores que consideramos deben definir o caracterizar cualquier tipo de liderazgo empresarial, público, ambiental, etc. Además, les recalcamos que, independientemente de que quieran ser políticos, CEO de una multinacional global o líderes activistas, las empresas siempre van a ser grandes aliadas. Nunca una empresa puede ser enemiga del liderazgo, sino un actor de oportunidades, desarrollo y esperanza”, afirma Gallo.

Su motivación también es personal: su hija Sofía, de 13 años, deberá decidir a los 21 si se queda con la nacionalidad colombiana o japonesa. Para Gheidy, su trabajo apunta a que esa decisión se incline por Boyacá y por Colombia, un país con oportunidades, desarrollado desde las regiones y capaz de ofrecer condiciones para que nuevas generaciones construyan sus proyectos de vida.

