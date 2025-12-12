Cartagena celebra la magia de diciembre

Cartagena se transforma cada diciembre en un escenario lleno de luz, música y encanto. Sus calles coloniales, el brillo de la bahía, las tradiciones caribeñas y el calor de su gente convierten la temporada en una experiencia sensorial que combina historia, fiesta y hospitalidad. Celebrar Navidad y Año Nuevo en “La Heroica” es conectar con un espíritu festivo que no duerme: cenas bajo el cielo estrellado, brindis frente a monumentos históricos y noches que mezclan magia, cultura y sofisticación.

Este año, los hoteles de la ciudad que hacen parte de OxoHotel presentan experiencias diseñadas para todos los gustos, con temáticas cuidadosamente construidas para que locales y viajeros vivan noches memorables.

“Cartagena es un destino que transforma cualquier celebración en un recuerdo imborrable. En diciembre, la ciudad irradia una energía especial: su patrimonio, su gastronomía y su tradición caribeña se unen para ofrecer experiencias únicas. Desde nuestros hoteles queremos invitar a visitantes y locales a vivir esta magia con propuestas cuidadosamente diseñadas para que cada momento, desde la cena navideña hasta el primer brindis del año, sea verdaderamente memorable.”, Juan Carlos Galindo, CEO de OxoHotel Hospitality Management Group

Hotel Santa Catalina: Navidad encantadora y Noche Dorada para 2026

El Hotel Santa Catalina invita el 24 de diciembre a disfrutar una cena navideña de cuatro tiempos, con dos entradas, plato fuerte, postre y bebida acompañante (copa de vino, cerveza Club Colombia o limonada natural).

La velada inicia a las 7:30 p. m. y se extiende hasta las 11:00 p. m., con DJ en vivo, cantante, gorros navideños para los niños y una estación de postres tradicionales que completará la atmósfera festiva.

Para despedir el año, el hotel escogió el tema de La Noche Dorada que se hará en las terrazas con vista a la Catedral Santa Catalina y Torre del Reloj. Una celebración con la orquesta Cartagena Ensemble, menú y bebidas ilimitadas, kit de agüeros, pared de máscaras doradas, uvas, cóctel inspirado en el dios del Sol y un espectáculo ancestral que rinde homenaje al astro rey, símbolo de renacimiento y nuevos comienzos.