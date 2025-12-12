Cardique realizó Foro “Alianzas para una mejor gestión ambiental en el territorio”

Con un mensaje contundente sobre la urgencia de fortalecer el trabajo conjunto para proteger los ecosistemas estratégicos del norte y centro de Bolívar, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique —Cardique— realizó el foro “Alianzas para una mejor gestión ambiental en el territorio”, un espacio de articulación entre la institucionalidad, el sector empresarial, la academia y las comunidades.

El evento fue aperturado por el director de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, quien destacó que el encuentro marca un punto de partida para consolidar una mesa permanente de cooperación ambiental en el territorio.

“Hoy celebramos a quienes han hecho del compromiso ambiental una acción constante: aliados que, con su trabajo articulado, ayudan a construir un territorio verdaderamente sostenible”, afirmó Bacci, subrayando que la protección del medio ambiente requiere propuestas concretas, presupuestos, voluntad institucional y un esfuerzo coordinado entre todos los actores del desarrollo.

El foro contó con la intervención de representantes del sector privado, la academia, las comunidades afro del archipiélago de San Bernardo y la Alcaldía de Cartagena, quienes participaron en un conversatorio sobre los desafíos y oportunidades de la gestión ambiental.