Bárbara Muelas, la mama misak que lucha por preservar la lengua namtrik

“PirƟ” la palabra con la que se nombra la tierra en namtrik es la respuesta que da mama Bárbara Muelas mientras mira por la ventana de su casa en el centro de Silvia, Cauca. Allí, en el resguardo de Guambía, creció entre montañas, acequias y las injusticias que padecía su pueblo por ser misak. Hoy, con 80 años, es un símbolo de resistencia cultural: la primera indígena en entrar a la Academia Colombiana de la Lengua en sus 154 años de historia y la mujer que dedica jornadas de más de ocho horas a escribir el primer diccionario bilingüe español–namtrik.

La educación para salvar su pueblo: Bárbara Muelas

Nacida en la hacienda Øskøwampik, vivió la discriminación desde niña, pero también entendió que la educación sería su herramienta para defender a los suyos. Estudió en el internado del Perpetuo Socorro camuflando su apellido y su vestimenta tradicional para ser aceptada y se graduó como maestra “por necesidad”, como dice, porque los niños que hablaban solo su lengua materna no aprendían rápido en la escuela. Más tarde cursó una licenciatura en Cali y una maestría en Lingüística y Español en la Universidad del Valle, convencida de que debía escribir la lengua para que las nuevas generaciones no la perdieran.

Mercado de Silvia, en el Valle del Cauca

Mama, título que recibió por su liderazgo en la comunidad y que acompañó con su paso por el Cabildo como vicegobernadora, también es autora del himno misak, un poema inspirado en el dolor de las luchas por la tierra. Su vida ha estado marcada por la necesidad: criar sola a sus dos hijos tras la muerte de su esposo, enseñar para sostenerse y estudiar para defender la dignidad de su pueblo.

Su voz también fue clave en 1991, cuando el presidente César Gaviria la llamó para traducir el apartado étnico de la nueva Constitución. Le tocó buscar palabras que no existían en namtrik como Estado, minería o municipio porque para los misak la lengua nace de la naturaleza. Ese mismo arraigo la llevó a clasificar plantas y especies de su territorio, uno de los impulsos del diccionario en el que trabaja hoy junto a su hijo Gregorio Yalanda, licenciado en música y experto en revitalización de la lengua.

La lucha por mantener viva la lengua namtrik en Colombia

Ahora insiste en algo: que las familias vuelvan a enseñarle namtrik a los niños. Le preocupa que muchos se muden a ciudades, se relacionen con otros pueblos indígenas y dejen de transmitir su lengua. Pero al mismo tiempo confía en que su trabajo abra camino. Cuando la llamaron de la Academia para anunciarle su nombramiento, creyó que era una broma. No lo era: era el reconocimiento a una vida entera dedicada a cuidar las palabras de su gente. “Con esto se abre una ventana para todos los grupos indígenas”, dijo. Una ventana que ella misma está escribiendo.

