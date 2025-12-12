Así se planeó y se llevó a cabo el viaje secreto de María Corina Machado a Noruega: habla encargado

La líder opositora venezolana Maria Corina Machado ha sido el personaje de los últimos días con toda la ‘Odisea’ que hubo alrededor de su viaje a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de Paz, que finalmente tomó en su nombre su hija, Ana Corina.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el mismo día de la ceremonia de premiación, en la noche, María Corina Machado consiguió llegar a la capital noruega desde Venezuela, y desde entonces el debate ha estado en cómo logró salir de la nación latinoamericana teniendo en cuenta que allí el poder lo tiene el régimen de Nicolás Maduro.

Así las cosas, Bryan Stern, director de Grey BUll Rescue Foundation, organización que se encargó del viaje, dio detalles en La W sobre cómo se planeó y ejecutó la salida de Machado de Venezuela hacia Oslo.

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela?

Stern inició explicando que su equipo y él han trabajado sacando gente de Venezuela durante unos meses desde que escaló esta actividad militar de los Estados Unidos en ese país. “Esa infraestructura la teníamos hecha para sacar y evacuar a gente normal del común. Pero María Corina Machado es una celebridad, teníamos algunas ideas de cómo hacer este proceso en Venezuela, pero el caso de María Corina era algo especial”.

“Nos llamaron el viernes (5 de diciembre) por la noche y el martes (9 de diciembre) estábamos realizando esta operación, así que fue un proceso bastante rápido", añadió.

En la misma línea, Stern confirmó que no recibieron ayuda por parte de alguna persona dentro del régimen de Nicolás Maduro. “El régimen y ningún aspecto suyo hizo parte de esta operación”.

“María Corina Machado no había visto a sus hijos durante dos largos años y por fin pudo verlos. Esto no era porque ella lo quería, sino que simplemente le tocó esta situación”, agregó.

Explicaron, además, que la operación con Machado era diferente porque ella es una figura pública, "una figura de alto perfil. Hay literalmente buses con su cara, hay vallas con su rostro, es un nombre muy conocido en la región y no solo el nombre, sino también su cara, es la segunda persona más famosa en el hemisferio occidental en este momento después de Nicolás Maduro”.

“Todo lo que la rodea lo tuvimos en consideración, pero también otros aspectos como el clima, por ejemplo, el ambiente, los vehículos que íbamos a utilizar. La actividad militar que se realiza en esta región, desde la inteligencia cubana o la rusa o la venezolana, otros servicios de inteligencia cooperan en este lugar, etc”, contó.

Finalmente, confirmó que habrá elemento de la operación “que se mantendrán en secreto por siempre” y, así mismo, que hay otros elementos que “que nadie más sabe, ni siquiera la misma María Corina”.

