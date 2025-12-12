Alberto Sarcina reconstruye la historia de la primera ciudad colonial de América en tierra firme

El aporte del arqueólogo italiano en el país ha sido clave en el desarrollo de la academia en términos históricos. | Foto: Michael Bolaños

Alberto Sarcina (@albertosarcina) supo que conocer el pasado de la humanidad sería su destino cuando a sus 9 años visitó el Foro y el Coliseo romanos. Después de hacer su tesis de pregrado en la Universidad de Sapienza (Roma) sobre Mompox, dos amigos, el italiano Paolo Vignolo y el colombiano Ernesto Montenegro, le hablaron de una ciudad secreta con potencial de investigación.

El ahora uno de Los 100 Nuevos Líderes de Colombia, llegó en 2006 con apenas lo justo: algo con que apuntar, unas cuantas prendas y documentos que corroboraban que era ciudadano italiano y arqueólogo.

Fundamentalmente tenía el objetivo de explorar el territorio sin ninguna pretensión. La que es considerada la primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme en esta parte del mundo, hizo que se interesara en sentarse a hablar con la comunidad. Junto a ellos, hasta hoy, lograron no solo unir a la población, sino también declarar el territorio como Bien de Interés Cultural.

En un inicio, Sarcina estableció la localización de Santa María de la Antigua en la vereda Santuario de Unguía, luego determinó su potencial, escribió el proyecto y finalmente en 2012 implementó la primera fase: el contacto comunitario. Un año después iniciaron investigaciones arqueológicas gracias a una alianza que estableció con el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), comunidades indígenas y afrodescendientes, y colonos de la región.

A partir de entonces, por más de una década, Sarcina fue una o dos veces por año a la antigua ciudad del departamento del Chocó, allí se quedaba en ocasiones por tres meses y trabaja con intensidad. Producto de esa dedicación y de sus hallazgos, el Ministerio la declaró como un Bien de Interés Cultural, en 2015. Doce meses más tarde se constituyó el Parque Arqueológico Nacional y Sarcina entró formalmente al instituto como investigador.

“En la arqueología de América todavía hay mucho que hacer, mucho que trabajar, y en la colombiana mucho más. Hay cantidad de áreas que son casi desconocidas. Eso siempre desató mi interés”, afirma Sarcina, a sus 57 años.

La primera ciudad española fundada en América continental

De Santa María de la Antigua solo existe registro de algunas investigaciones, principalmente la del arqueólogo Graciliano Arcila Vélez, reunidas en un libro de 1986. También hubo una expedición en 1956 del rey Leopoldo de Bélgica que registró en una bitacora su viaje de disfrute por las playas que existían para esa época. “Se sabía que la ciudad estaba ahí, pero no la amplitud, ni el tipo de yacimiento que se encontraba”, explica Sarcina.

Aún así, el arqueólogo italiano no tiene duda de que en la ciudad se encuentran sus dos pasiones. “Fue fundada en 1510 y destruida en 1524. Representa el punto exacto en el que se cruzan dos mundos: el prehispánico y el europeo”.

Ahora bien, durante la misión que se ejecutó en 2013-2014, lograron confirmar científicamente su ubicación y entender la amplitud exacta del territorio, que, “era el doble de lo que pensaba Arcila Vélez”, afirma Alberto Sarcina. De igual manera, dicha expedición constato sus distintos estratos arqueológicos (estratigrafía).

Estos estratos, explica Alberto, están repartidos en una larga fase prehispánica, unas fases coloniales y finalmente una “interesante fase de postabandono, era una ciudad muy grande”, sostiene.

Por eso, el investigador no duda en decir que este territorio podría ser un Bien de Interés Cultural para la Humanidad, siendo el primer asentamiento europeo fijo en el continente americano. “Lo fundamental es que es un punto de quiebre histórico. Antes de Santa María, Europa no tenía un asentamiento claro en América. Es importante porque define la conquista de todo el continente”.

Arqueología comunitaria

El Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién tiene unas 50 hectáreas, región en la que Sarcina ha logrado trabajar junto con las comunidades con su liderazgo de trato sencillo. Un ejemplo de ello fue la constitución del Comité Cultural del Darién, en el que 20 comunidades locales de Unguía y el municipio vecino Acandí coordinaron acciones para restaurar las piezas encontradas en las misiones mencionadas, además, él les enseño a clasificarlas, “Hemos logrado hacer un trabajo integral para que todos participen en la investigación, restauración y conservación de piezas, así como en los trabajos de exposición y museología”, resalta.

Él asume su rol en la comunidad como el de un “ser igual entre iguales”, sentándose a escuchar de manera horizontal a la gente: “Son las personas las que te guían en el justo camino para hacer un proyecto bien hecho… Yo pude hacer todo esto y llegar hasta aquí por la capacidad de escuchar”.

Por otra parte, fuera de su trabajo en el Parque, Sarcina lidera un proyecto de arqueología con el pueblo guna, de Panamá. Este año lanzo el catálogo Cerarco, una iniciativa que sistematiza la cerámica arqueológica de Colombia, brindando acceso a más de 1.400 piezas de colección de museos y universidades.

Este trabajo y todas sus demás aventuras, Alberto Sarcina las recoge en tres libros que público en 2023, textos en donde se puede ver con claridad la relación que el autor establece entre la historia del Darién y la visión de las comunidades en la construcción de su propia sociedad.

Amplié más información de Alberto Sarcina: