Policía Antinarcóticos incautó más de una tonelada de cocaína en Cartagena

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, logró la incautación de una tonelada con 52 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante actividades de perfilación e inspección a contenedores con destino internacional en el puerto de Cartagena, el cual procedía de Bogotá y tenía como destino Milano Italia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La sustancia ilícita fue hallada bajo la modalidad de ocultamiento en mercancía (Máquina Trituradora de Impacto), el cual se presume que pertenecería al Grupo delincuencial Clan del Golfo.

Con esta incautación se logra afectar de manera contundente las finanzas de la estructura criminal en más de 39.9 millones de dólares, y se evitó la circulación de más de 2.6 millones de dosis de cocaína.

“La Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso con la seguridad nacional e internacional, trabajando de manera permanente para combatir el crimen organizado en todos los niveles. En lo corrido del año se han incautado más de *444* toneladas de clorhidrato de cocaína”, dijo el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre Director de Antinarcóticos.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la Línea Antidrogas 167.