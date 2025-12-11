Operativo policial permitió incautación de pólvora cerca a peaje de Gambote

La Policía Nacional logró un nuevo resultado operativo contra la comercialización ilegal de pólvora en el departamento de Bolívar. En las últimas horas, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte incautaron un cargamento de material pirotécnico que era transportado sin documentación en un bus intermunicipal que cubría la ruta Sincelejo–Cartagena.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena, a la altura del kilómetro 62, sector Peaje de Gambote, donde los uniformados interceptaron a un pasajero oriundo de Sincelejo que llevaba en su equipaje diferentes tipos de pólvora.

El procedimiento se incautaron 96 unidades de Soplona Cracker Ñ, 120 unidades de Bombazo PDC001, 8 unidades de bengalas de mano roja, 72 unidades de Cracking Ground Bloom Flower.

La mercancía no contaba con ningún documento que acreditara su legalidad o procedencia, por lo cual fue incautada y puesta a disposición de la autoridad competente.

Sobre este resultado, la institución destacó que estos controles se intensificarán durante la temporada decembrina.

“Seguimos asestando duros golpes contra las personas inescrupulosas que continúan intentando comercializar pólvora en esta época del año, mercancía que podría terminar en manos de nuestros niños, niñas y adolescentes en Cartagena y en el departamento de Bolívar.”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.