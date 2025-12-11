Política

Luz verde para acercamientos de paz del Gobierno con La Inmaculada, Los Pepes y Costeños

Esta es la foto oficial del encuentro entre representantes del Gobierno, con alias “Castor” y Digno Palomino.

A través del decreto 441 de 2025, firmada el pasado 6 de diciembre, el presidente Gustavo Petro autorizó los acercamientos exploratorios y contactos con el grupo criminal conocido como La Inmaculada o la Oficina de Tulúa.

El documento establece que Jorge Arturo Lemus, jefe del Dirección Nacional de Inteligencia; Ricardo Rey, director de contrainteligencia y Alexander Rojas, quedan autorizados para adelantar los acercamientos.

Esta resolución tienen como propósito “verificar la voluntad real de paz” de esa banda criminal y “avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos los objetivos indicados por el presidente de la República”.

¿Nuevos diálogos de paz?

El mismo 5 de diciembre, pero a través de la resolución 442 de 2025, el presidente autorizó también los diálogos con las bandas de Los Pepes y Los Costeños de la capital del Atlántico.

