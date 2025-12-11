Hombre cayó de tractomula y fue arrollado por otro vehículo en carreteras de Bolívar

En la morgue de El Carmen de Bolívar y aún sin identificar, se encuentra el cuerpo de un hombre fallecido a causa de un siniestro vial, que ocurrió a la altura del barrio Costa de Oro, jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Según información conocida por Caracol Radio, el hoy occiso iba como polizón en una tractomula cuando perdió el equilibrio y cayó al asfalto, sufriendo múltiples lesiones en sus extremidades. Sumado a eso, un vehículo que venía metros atrás, no alcanzó a detener su marcha y lo arrolló causándole la muerte en el acto.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Bolívar acudieron al lugar para adelantar la inspección judicial al cadáver, mientras se busca al conductor del segundo automotor vinculado en los hechos.