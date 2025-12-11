El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta es la impresionante historia del buzo que sobrevivió 30 minutos sin aire bajo el mar

La W habló con Chris Lemons, un buzo de saturación que, en septiembre de 2012, con 32 años, se quedó varado a 91 metros de profundidad y sobrevivió más de 30 minutos sin aire bajo el mar.

¿Cuál es la explicación médica para haber sobrevivido?

“No tengo una buena respuesta. Asumo que el agua fría tuvo una parte importante porque eso ayudó a bajar los latidos del corazón y la respiración también se redujo”, mencionó.

Expresó también que la combinación de helio y de oxígeno le dio un “margen bastante pequeño de poder sobrevivir”.

Asimismo, se refirió a la decisión de no bajar el ancla en ese lugar, ya que, al ser un lugar donde quedaba un poso petrolífero, se podía romper una tubería y generar una crisis climática con la contaminación del océano.

“Fue una situación difícil de manejar. Hay un protocolo de no bajar las anclas para no afectar el medioambiente”, explicó.

¿Cómo fue esa experiencia cercana a la muerte?

“Lo asimilo como cuando uno se va a dormir. Fue una experiencia calmada, no sentía pánico. Si mi muerte será así, puedo lidiar con eso”, señaló.

Lemons recordó que cuando se despertó, comenzó a ver luces y le tomó tiempo estar nuevamente consciente. Además, destacó que pasaron meses para que pudiera apreciar la gravedad de lo que había pasado.

¿En viaje por la inconciencia qué recordó?

“Esos minutos finales me dieron tiempo para pensar en las personas cercanas a mí, a mis seres amados. Pensaba cómo mis padres se enterarían de que su hijo había muerto antes que ellos”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

