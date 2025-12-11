EE. UU. incluye en la Lista Clinton a tres sobrinos de Maduro y extiende sanciones al sector petrolero

El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quienes acusa de tener vínculos con el narcotráfico.

Se trata de Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa e Maduro, Cilia Flores.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos en 2016.

Sin embargo, la anterior administración de Joe Biden les concedió un indulto en octubre de 2022 como parte de un intercambio con el Gobierno de Maduro para la celebración de unas elecciones democráticas. A partir de entonces, regresaron a Venezuela. Washington dice que retomaron las actividades ilegales este año.

Por su parte, Malpica Flores, el tercero de los sobrinos, fue vicepresidente de la petrolera estatal PDVSA. En 2017, durante el primer mandato de Donald Trump, fue sancionado por el Tesoro; sin embargo, cinco años después también le retiraron las sanciones durante el Gobierno de Biden.

A propósito, el secretario Scott Bessent explicó que las sanciones sirven para deshacer “el fallido intento de la Administración de Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial”.

EE. UU. extiende sanciones al sector petrolero de Venezuela

Por otro lado, Estados Unidos anunció sanciones contra un empresario y seis compañías náuticas del sector petrolero venezolano.

Esto sucede un día después de la incautación de un buque petrolero por parte de EE. UU. frente a Venezuela. Justamente, las sanciones de la agencia ejecutiva bloquean a seis barcos.

El empresario incluido en la Lista Clinton junto a los sobrinos de Maduro es el panameño Ramón Carretero Napolitano, quien según Washington, “ha participado en lucrativos contratos con el régimen de Maduro”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Tesoro, todos los sancionados apoyan “al régimen corrupto e ilegítimo de Maduro en Venezuela”.

Estas sanciones son un nuevo paso en la estrategia de presión de Trump sobre Maduro, tras haber destruido numerosas embarcaciones en el Caribe que, aseguran, formaban parte de una operación del narcotráfico vinculada con el Gobierno venezolano.