El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dura advertencia de Trump a Petro: Precandidatas Vicky Dávila y Clara López debaten en La W

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró a La W desde Washington que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es “the next” o “el siguiente” y “va a meterse en grandes problemas si no reacciona” en lo que tiene que ver con la política antidrogas.

Al respecto, pasaron por los micrófonos de La W las precandidatas Vicky Dávila, quien avalará su candidatura por firmas este jueves, y Clara López, del movimiento Unitarios y quien busca participar del Frente Amplio, para elegir al candidato del petrismo.

Dávila aseguró que le halla toda la razón al presidente Donald Trump, pues “esto es una cadena de situaciones (...) Recuerde que el presidente Gustavo Petro descertificó a Colombia, no tiene visa y está incluido en la lista Clinton”. Y agregó que “Petro sí ha favorecido el narcotráfico, esa es una realidad”.

Según dijo, “no se nos puede olvidar lo que está pasando en Colombia con alias Calarca, que es un narcotraficante y ha abusado de impunidad (...) Y recuerden ustedes cómo llega Gustavo Petro a la presidencia, con el Pacto de la Picota. No nos podemos olvidar de las confesiones de Nicolás Petro, que reconoció que recibió plata de un ex capo que pagó cárcel en Estados Unidos por narcotráfico”.

Por su parte, la senadora Clara López aseguró que “el presidente Petro no es es ‘the next’ porque ya lo tienen en la mira (...) Nuestro principal planteamiento frente a Estados Unidos es que hay que recomponer las relaciones, pero no puede ser con el gran garrote de otras épocas”.

De otro lado, señaló que “el país que está lleno de economías ilegales, pero el narcotráfico ni siquiera es la principal de ellas. Ahora es la minería ilegal del oro”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Dura advertencia de Trump a Petro: Precandidatas Vicky Dávila y Clara López debaten en La W 15:16 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: