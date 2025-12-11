Denuncian que Partido Conservador avaló a Juan Gómez, mencionado en investigaciones de ‘Papa Pitufo’

El llamado fue hecho por el presidente de la Veeduría, el exjuez de la República Luis Miguel Marimón.

La entidad pidió a la colectividad actuar con celeridad y responsabilidad frente al proceso electoral. “Le pedimos al Partido Conservador que revoque el aval a los candidatos investigados hasta tanto se aclare por las autoridades sus actuaciones. La Corte Constitucional ha sido enfática en que los partidos políticos tienen una responsabilidad especial en la selección de sus candidatos, por tratarse de una función pública en sentido material”, señaló Marimón.

Además, insistió en que los avales comprometen directamente la confianza ciudadana y deben otorgarse bajo criterios de integridad, idoneidad y transparencia.

La Veeduría también exigió a la Fiscalía General de la Nación agilizar las investigaciones para esclarecer, antes de las elecciones, si Gómez tiene o no responsabilidades que puedan afectar su aspiración política.

El organismo anunció que acompañará a las autoridades electorales en un recorrido nacional para verificar inscripciones y avales, con el fin de promover previsibilidad, ética y responsabilidad entre los partidos que respalden aspirantes con cuestionamientos vigentes.

La Veeduría recordó que Colombia ha construido herramientas institucionales para evitar que investigados utilicen los cargos públicos como refugio político. Una de ellas es la figura de la silla vacía, contemplada para delitos relacionados con grupos armados, narcotráfico y corrupción, y reafirmada en normas como la Ley 1475 de 2011 y en sentencias de la Corte Constitucional como la C-303 de 2010.