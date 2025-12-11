Cali

Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán cortes de agua y reparaciones hoy jueves 11

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Esteban Herrera

EMCALI adelanta hoy jueves 11 de diciembre labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

En cuanto a ACUEDUCTO:

Nueva Floresta

Calle 48 # 19 - 06

Comuneros I

Carrera 28 D2 # 72 G -115

Mariano Ramos

Carrera 48 A # 42 - 08

Mojica

Calle 93 # 28 D2 - 04

Siloé

Calle 6 B Oeste # 49 B 33

Modernización de la red de acueducto

La Gerencia de Acueducto continúa con el cierre por optimización de redes, en:

Guacandá en Yumbo, en la calle 14N, hasta la calle 15C N, entre la carrera 3N, hasta la carrera 6N.

Suspensión del servicio de agua hasta las 9:00 p.m.

Es importante informar a la comunidad que se dispone de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua.

En cuanto a ENERGÍA:

Pa la modernización de la red se llevarán a cabo las siguientes maniobras:

Cambio de 7 postes de concreto de 8 metros, que soportan las líneas de baja tensión en:

Circuito El Pondaje, a la altura de la calle 72 J2 con carrera 26L, en el barrio Villa Blanca.

Circuito Petecuy, a la altura de la carrera 1A 13 con calle 76, en el barrio Petecuy II.

Durante el desarrollo de esta actividad, el servicio de energía estará suspendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Instalación de cable ecológico en zona urbana:

Circuito Chiminangos, en la calle 59 entre la carrera 1A1 hasta la carrera 1C, en el barrio Chiminangos, comuna 5.

Zona rural:

Circuito Pichindé, en la calle 13Bis Oeste con carrera 14, sector del edificio Monticcino.

Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En cuanto a ALUMBRADO PÚBLICO:

Se realizará reparación de:

•⁠ ⁠18 luminarias en La Nueva Floresta.

•⁠ ⁠17 luminarias en Bochalema.

•⁠ ⁠11 luminarias en Marroquín I.

•⁠ ⁠ 10 luminarias en Mariano Ramos.

• 10 luminarias en La Sirena.

•⁠ 9 luminarias en El Poblado.

•⁠ ⁠9 luminarias en Pance.

En cuanto a ALCANTARILLADO:

Continuará con el mantenimiento al Canal Oriental, a la altura del barrio Antonio Nariño.

Utilizarán maquinaria amarilla, retroexcavadoras y volquetas.

