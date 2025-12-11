Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán cortes de agua y reparaciones hoy jueves 11
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
EMCALI adelanta hoy jueves 11 de diciembre labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.
En cuanto a ACUEDUCTO:
Nueva Floresta
Calle 48 # 19 - 06
Comuneros I
Carrera 28 D2 # 72 G -115
Mariano Ramos
Carrera 48 A # 42 - 08
Mojica
Calle 93 # 28 D2 - 04
Siloé
Calle 6 B Oeste # 49 B 33
Modernización de la red de acueducto
La Gerencia de Acueducto continúa con el cierre por optimización de redes, en:
Guacandá en Yumbo, en la calle 14N, hasta la calle 15C N, entre la carrera 3N, hasta la carrera 6N.
Suspensión del servicio de agua hasta las 9:00 p.m.
Es importante informar a la comunidad que se dispone de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua.
En cuanto a ENERGÍA:
Pa la modernización de la red se llevarán a cabo las siguientes maniobras:
Cambio de 7 postes de concreto de 8 metros, que soportan las líneas de baja tensión en:
Circuito El Pondaje, a la altura de la calle 72 J2 con carrera 26L, en el barrio Villa Blanca.
Circuito Petecuy, a la altura de la carrera 1A 13 con calle 76, en el barrio Petecuy II.
Durante el desarrollo de esta actividad, el servicio de energía estará suspendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Instalación de cable ecológico en zona urbana:
Circuito Chiminangos, en la calle 59 entre la carrera 1A1 hasta la carrera 1C, en el barrio Chiminangos, comuna 5.
Zona rural:
Circuito Pichindé, en la calle 13Bis Oeste con carrera 14, sector del edificio Monticcino.
Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
En cuanto a ALUMBRADO PÚBLICO:
Se realizará reparación de:
• 18 luminarias en La Nueva Floresta.
• 17 luminarias en Bochalema.
• 11 luminarias en Marroquín I.
• 10 luminarias en Mariano Ramos.
• 10 luminarias en La Sirena.
• 9 luminarias en El Poblado.
• 9 luminarias en Pance.
En cuanto a ALCANTARILLADO:
Continuará con el mantenimiento al Canal Oriental, a la altura del barrio Antonio Nariño.
Utilizarán maquinaria amarilla, retroexcavadoras y volquetas.