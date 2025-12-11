Audiencia Pública Ambiental del proyecto Área de Perforación Exploratoria SN15

En el marco del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto Área de Perforación Exploratoria SN15, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó una Audiencia Pública Ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental colombiana.

Este mecanismo de participación busca garantizar que las comunidades del área de influencia, las autoridades locales, las organizaciones sociales y la ciudadanía interesada accedan a información clara y oportuna sobre el proyecto, sus posibles impactos y las medidas de manejo propuestas, así como presentar observaciones y ponencias dentro del proceso.

El proyecto consiste en la realización de actividades de exploración de hidrocarburos, es decir, la perforación de pozos exploratorios y la ejecución de estudios técnicos para conocer las características del subsuelo y evaluar su potencial energético. En esta etapa no se realiza extracción ni explotación comercial de hidrocarburos; el objetivo es obtener información geológica y ambiental que permita tomar decisiones informadas sobre la viabilidad futura del proyecto y las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse una fase posterior.

Hocol adelanta este proceso bajo un enfoque de operación responsable y sostenible, buscando armonizar las actividades de exploración con la protección del medio ambiente, el respeto por los territorios y el diálogo permanente con las comunidades del área de influencia.

Como parte del procedimiento de la Audiencia Pública Ambiental, se llevará a cabo una Reunión Informativa el sábado 13 de diciembre, a partir de las 9:00 a. m. en el Centro de Eventos La Hacienda, ubicado en el kilómetro 12 de la vía Pontezuela - Bayunca. En este espacio se presentará el proyecto SN15 y se explicarán sus principales características.

La Reunión Informativa tiene como propósito presentar de forma clara y accesible el proyecto Área de Perforación Exploratoria SN15, explicar los impactos ambientales y sociales identificados, las medidas de manejo y compensación propuestas, detallar el funcionamiento de la Audiencia Pública Ambiental, los pasos del procedimiento y el rol de la ANLA. Asimismo, orientará a las comunidades y demás actores interesados sobre las formas de participación, inscripción y presentación de ponencias.

Para ampliar la información sobre la Reunión Informativa, la Audiencia Pública Ambiental y el proyecto Área de Perforación Exploratoria SN15, se ha habilitado el micrositio www.exploracionsn15.info. Allí los interesados podrán consultar el edicto de convocatoria, información general del proyecto (incluida su localización y área de influencia), material pedagógico, piezas informativas y orientaciones sobre inscripciones, presentación de ponencias y canales de participación ciudadana. Además, la información estará disponible en los Puntos de Información del proyecto y a través de los canales oficiales de la autoridad ambiental.

La Reunión Informativa será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la ANLA (ANLA_Col), permitiendo que todas las personas interesadas, incluso fuera del área de influencia, puedan acceder a la información del proyecto, conocer sus detalles y participar activamente en este proceso de diálogo y transparencia ambiental.