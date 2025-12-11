ACEMI analiza que UPC para 2026 debería aumentar 17,3% y alerta sobre desfinanciamiento de la salud

SALUD

A pocos días de que el Gobierno Nacional defina el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2026, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) presentó su análisis técnico, en el cual concluye que la prima debe aumentar 17,33% para garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud.

El anuncio coincidió con la divulgación del estudio de suficiencia realizado por el Ministerio de Salud, que validó el 93,8% de la información reportada por las EPS.

Tras reproducir la metodología actuarial oficial, ACEMI determinó que, de aplicarse el ajuste requerido, la UPC debería ubicarse en $1.785.164 en el régimen contributivo y $1.552.403 en el subsidiado a partir del 1 de enero de 2026.

Declaraciones de la presidenta de ACEMI

La presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, aseguró que el cálculo “refleja de manera fiel el comportamiento real del gasto en salud” y advirtió que el país está a las puertas de una decisión crucial, pues la falta de suficiencia en este componente profundizaría la crisis de la Salud.

“El sistema afronta un desfinanciamiento reflejado en el aumento de tutelas, quejas y reclamos, y en la difícil situación de prestadores, proveedores y aseguradores. Los pacientes han sido los más afectados.”

En ese sentido, Vesga hizo un llamado al gobierno.

“La decisión sobre la UPC es esencial como señal de confianza y estabilización del sistema. Solicitamos a la Comisión Asesora del Ministerio de Salud y de Hacienda que el cálculo refleje realmente el gasto en salud y las necesidades de millones de pacientes“, indicó la presidenta de ACEMI.

Registros eliminados y subestimación de la prima

ACEMI aprovechó para denunciar algunas fallas en el proceso de depuración de datos del Ministerio. Señaló que se eliminó el 6,3% del gasto en salud reportado por las EPS, lo que representa más de $2,1 billones en servicios efectivamente prestados que quedaron por fuera del cálculo de suficiencia.

La asociación advirtió que esta exclusión provoca una subestimación de la prima, agravando el déficit financiero que ya enfrenta el sistema.

De hecho el gremio estima que el déficit del sistema a diciembre de 2025 alcanzará los $9 billones, que se suman a las carteras atrasadas acumuladas en años previos.