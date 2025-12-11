A Washington no ha llegado una invitación de Petro a Trump para visitar Colombia: portavoz Leavitt

Donald Trump, Gustavo Petro y banderas de Estados Unidos y Colombia. Foto: (Photo by Melina Mara-Pool/Getty Images) / (Colprensa - Catalina Olaya) / Getty Images

Por medio de su portavoz, Karoline Leavitt, la Casa Blanca dice no estar al tanto de una supuesta invitación del presidente Gustavo Petro a su par estadounidense, Donald Trump, para visitar Colombia.

Esto sucede después de la advertencia que hizo Trump a Petro de ser “el siguiente” después del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de no “abrir los ojos” acerca de la producción y envío de drogas a Estados Unidos desde Colombia.

“No he oído hablar de esa invitación. Dejaré que el presidente hable directamente sobre si la consideraría”, dijo Leavitt a los periodistas en la Casa Blanca.

Sin embargo, en referencia a las declaraciones hechas por Trump el miércoles, la portavoz aseguró que Petro “ha estado diciendo cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia Estados Unidos, y al presidente (Trump) no le gusta”.

#MUNDO | La Casa Blanca dice desconocer la invitación del presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) al mandatario estadounidense, Donald Trump, para que vea la lucha contra el narcotráfico en territorio.



"No había oído hablar de esa invitación", dijo la portavoz de la Casa… pic.twitter.com/hZnPMpUtC8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

Las invitaciones de Petro a Trump

Horas después de la advertencia de Trump, el presidente Gustavo Petro pidió a la canciller Rosa Villavicencio enviar una invitación formal a Estados Unidos para que el líder norteamericano vea “en terreno” la lucha contra el narcotráfico en territorio nacional.

Además, en respuesta, el mandatario colombiano afirmó que el republicano “está desinformado” sobre el país.

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, dijo.

Cabe agregar que Trump agregó que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga” y que “será el siguiente”, en alusión a la campaña de presión estadounidense contra Maduro, al que acusa de liderar una red internacional del narcotráfico.

La Administración norteamericana retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas. Posteriormente sancionó a Petro, al que también acusan de ser un “líder del narcotráfico” incluyéndolo en la “Lista Clinton”.

En esta medida, la advertencia que hizo Trump a Petro el miércoles no es la primera, así como tampoco lo es la invitación del colombiano a su par estadounidense.

La semana pasada, a través de un mensaje en X, Petro invitó a Trump a que visite Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, después de que el republicano advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE.UU.”, manifestó.

Por su parte, antes de advertir a Petro, Trump descartó ante la prensa que planee hablar pronto con él, argumentando que “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.