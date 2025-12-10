Foto de María Corina Machado mientras su hija recibía en su nombre el premio Nobel de Paz. Antonio Ledezma. Fotos: Getty Images.

Tendremos un desenlace feliz pronto: Antonio Ledezma explicó impacto del Nobel de Machado en Venezuela

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, Venezuela, habló en La W a propósito del Nobel de Paz otorgada a la líder opositora venezolana Maria Corina Machado.

Desde Oslo, Noruega, en donde se realizó la ceremonia de entrega de los premios, Ledesma afirmó estar “muy emocionado”. Es una explosión de felicidad por Venezuela y por María Corina.

Sin embargo, dijo estar, igualmente, “preocupado por los venezolanos”, pero “sin dejar de tener optimismo de que vamos a tener un desenlace feliz pronto, porque esa dictadura sigue acosando”.

¿María Corina Machado podrá regresar a Venezuela?

Ledezma, en este apartado, dijo que siempre tiene “un tono positivo, mucho más conociendo a María Corina. Es una mujer capaz de lograr lo que para algunos es imposible, de allí que si algo tiene entre ceja y ceja María Corina, desde incluso antes que se habló de la posibilidad de salir para venir a recibir el premio, es retornar al país, de hecho, ustedes no pueden tener la menor duda de que se les va a arreglar para retornar al país”.

Negociaciones en Venezuela para que Maduro salga del poder

“La negociación es para ponerle término final a la usurpación. Allí no puede haber otra alternativa”, dijo.

Hizo referencia, por ejemplo, a declaraciones del presidente Gustavo Petro.

“El presidente Petro ha hablado de elecciones y ya las elecciones se hicieron el año pasado (en Venezuela). Lo que hay es que validar las elecciones que se hicieron el año pasado. Y otro tema es que que se habla de de negociación, pero debe ser para finiquitar. Se instala el gobierno de transición, hay un liderazgo legítimo, eso es innegociable, y ese liderazgo legítimo lo representan en Edmundo González y María Corina Machado”, aseveró.

