¿Por qué la Supersalud intervino la Unidad de Salud de Ibagué?
Durante toda la intervención, la Superintendencia Nacional de Salud realizará monitoreo estricto al cumplimiento del plan de acción y de las órdenes impartidas, con el fin de restablecer la estabilidad institucional.
Según el informe entregado por parte de la Superintendencia de Salud, la medida de intervención se determinó tras varios ciclos de auditorías y seguimientos y ante la persistencia de graves deficiencias asistenciales, administrativas, jurídicas y financieras que según la entidad ponían en riesgo la seguridad del paciente y la adecuada prestación del servicio de salud de los usuarios.
Con esta medida la Supersalud tomó la posesión de la USI y realizó la intervención forzosa administrativa para administrar, por el término de un año, a la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado.
“La medida se adopta luego de verificarse reiteradas vulneraciones a las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, fallas que no fueron subsanadas pese a los requerimientos, auditorías ordenados y planes de mejoramiento aprobados por esta Superintendencia, las visitas realizadas durante las vigencias 2023, 2024 y 2025 demostraron un deterioro progresivo en la operación institucional, afectando la oportunidad, continuidad, accesibilidad y seguridad de la atención en salud”, reveló la Superintendencia de Salud.
Los puntos clave de la intervención de la Unida de Salud de Ibagué:
Se realizó la remoción inmediata de la gerente y de todos los miembros de la Junta Directiva.
Se designó a la profesional, Edilma Isabel Hurtado Cardona, como agente especial interventora, quien asumió las funciones de representante legal y administradora de la entidad.
La agente interventora deberá presentar en un plazo máximo de treinta días un plan de acción integral, orientado a superar entre otras las siguientes fallas identificadas:
Se restablecerá la calidad y seguridad en la atención, especialmente en urgencias, consulta externa, farmacia, atención materno-infantil y manejo de desnutrición.
Se garantizará el talento humano suficiente y competente, así como el pago oportuno de salarios y prestaciones.
Se recuperará la estabilidad financiera, mediante depuración contable, mejora en la facturación y control del gasto.
Se restablecerá la gobernanza institucional, asegurando cumplimiento normativo y procesos de transparencia.
