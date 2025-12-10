Nueva EPS se comprometió con giros por más de $50.000 millones para pagar deudas en el Tolima

Tolima

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, se mostró optimista luego de sostener la primera mesa de trabajo con el nuevo agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Gálvez. Según la funcionaria, como resultado de la mesa, la entidad se comprometió con giros por cerca de $57.000 millones para subsanar deudas con clínicas y hospitales del Tolima.

El principal acuerdo sellado consiste en el giro de $40.000 millones para cumplir con los pagos de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) del régimen subsidiado. Además, se acordaron otras transferencias por $17.000 millones para cumplir postulaciones de cartera.

“Van a venir a oxigenar no solo la red pública, sino también la privada. Nosotros no somos solo la autoridad sanitaria de la red pública del Tolima, también de la privada, y nos duelen todos: lo hospitalario y lo ambulatorio, porque sabemos que en el Tolima hay complementariedad en la red”, acotó Rengifo.

La Nueva EPS es la prestadora de salud con mayor cantidad de afiliados en el Tolima, con más de 500 mil. Por tanto, es la que mayores deudas registra con las IPS del departamento. Sin embargo, la secretaria de Salud advirtió que también esperan reunirse “con los otros agentes interventores (de otras EPS) que debemos traer a la mesa”.

Por su parte, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios, contó que en los últimos tres meses la Nueva EPS ha incumplido el pago del 80 % de los flujos corrientes, que cada mes debería ser de $10.000 millones. Ahora, con los nuevos acuerdos, la Nueva EPS se comprometió con un giro adicional de $5.000 millones.

“Como hospital esperamos que nos cumplan con el 80 % de lo proyectado para el mes de diciembre, y adicionalmente efectuar el giro de $5.000 millones, que la secretaria de Salud pudo gestionar por el incumplimiento ocasionado durante los meses de octubre y noviembre”, cerró.