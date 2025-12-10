El código iframe se ha copiado en el portapapeles

México aprueba prohibición total de vapeadores con penas de hasta ocho años de cárcel

El diputado federal Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud y miembro del partido Morena, en México, detalló en W Radio la reforma que avanza en el Congreso mexicano y que busca restringir de manera definitiva el mercado de los vapeadores.

La Cámara de Diputados dio luz verde a una modificación a la Ley General de Salud que establece la prohibición total de la producción, importación, comercialización, distribución y publicidad de estos dispositivos, con sanciones que pueden llegar hasta los ocho años de cárcel.

“Estamos en un proceso muy importante de transformación del sector salud. La responsabilidad del Estado es mantener la salud de la población”, afirmó Zenteno, al explicar que la iniciativa forma parte de un paquete de cambios orientados a fortalecer la prevención y la atención primaria.

El legislador aclaró que el consumo individual no será penalizado. “Lo sancionado es únicamente la comercialización. No perseguimos a los consumidores. Cada persona, bajo su libertad y con conocimiento de los daños, toma sus decisiones. Pero el Estado debe proteger a niñas, niños y jóvenes frente a productos nocivos”, señaló.

Zenteno respondió también a las críticas de quienes advierten que esta prohibición podría fomentar el mercado negro o repetir fracasos históricos como la prohibición del alcohol en Estados Unidos. “No estamos prohibiendo que alguien lo use de manera individual, pero sí estableciendo la ley secundaria que norma un producto que ya estaba prohibido en la Constitución”, dijo.

El diputado subrayó que uno de los principales motivos de la reforma es el creciente acceso de menores a estos productos: “Hay niños de nueve o diez años usándolos por publicidad engañosa. No podemos permitir que dañen la salud de nuestros niños y niñas”.

Sobre el impacto sanitario, Zenteno aseguró que los vapeadores pueden resultar incluso más dañinos que los cigarrillos tradicionales. “Tiene más de treinta sustancias que afectan el sistema respiratorio, circulatorio y el crecimiento cerebral. No queremos eso para nuestros jóvenes”, afirmó.

La medida ahora queda en manos del Senado, donde se definirá si México adopta de manera definitiva esta prohibición. Zenteno reiteró que el objetivo central es proteger la salud pública y evitar que más menores accedan a estos dispositivos.

