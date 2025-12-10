Horóscopo del Profesor Salomón del día 10 de diciembre: hoy debe hacer un sahumerio en su hogar

Las personas nacidas en una fecha como hoy, 10, son personas disciplinadas, perfeccionistas, inteligentes y dinámicas, cualidades gracias a las cuales suelen ser muy exitosas. Para ellos, viene un año lleno de oportunidades, estabilidad y cambios.

El número del día es el 3772, la recomendación para la prosperidad, es poner dentro de una bolsa de tela roja algunos granos de arroz y una moneda de la más alta denominación para cargarla dentro de su billetera. El color del día es el azul y la fruta, la mandarina.

Horóscopo del profesor Salomón para este 10 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Las personas nacidas bajo el signo de aries, su próximo año estará lleno de oportunidades, por esto, desde este año debe realizarse el baño de Navidad, pues así, estará atrayendo todas las bendiciones y proyectos que la vida le tiene preparado. Recuerde que mientras realiza el baño, debe proyectarse cumpliendo todas sus metas.

Número del día: 7760.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las personas del signo leo tendrán mucha actividad y bendiciones durante el 2026, pero por esto, el profesor Salomón les recomienda ponerse la manilla de la gran bendición, que además de ser protectora, le ayudará a fortalecerse.

Número del día: 6084.

Recomendación: El incienso de mirra.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las personas de este signo, deben romper con todo lo negativo y abrir nuevos caminos para alejarse de las situaciones que no le aportan nada bueno. Sin embargo, tenga en cuenta que en ocasiones hay personas que quieren hacer daño, por esto, debe poner un rompe hechizos en la entrada de su hogar.

Número del día: 2059.

Recomendación: El velón lluvia de oro.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las personas nacidas en este signo, el profesor Salomón les recomiendo el vino para el amor, con el cual, puede brindar sin exceder el alcohol y también puede usarlo para bañarse, esto debido a que el amor ha sido la faceta de su vida que más fuerza ha tenido últimamente.

Número del día: 3850.

Recomendación: El vino para el amor.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las personas escorpión necesitan de mucha iluminación para afrontar las cosas que le vienen en 2026, pues renacerá de sus cenizas, dejando atrás todo lo malo que le ha pasado, pero que ha sido fundamental para fortalecerse. Por esto, el profesor le recomienda usar el velón de los siete rayos.

Número del día: 2768.

Recomendación: La espada de San Miguel.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para el signo piscis el profesor Salomón le recomienda bañarse con champaña como señal de abundancia y riqueza, y teniendo en cuenta que esto es lo que debe desear para el siguiente año, debe pedir muchos cambios y prosperidad, además para usar la champaña para celebrar todo lo bueno que viene en camino.

Número del día: 0456.

Recomendación: La crema de naranja.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las personas del signo Tauro, el profesor les recomienda un billete de un dólar o de dos dólares que debe cargar con usted, pues al ser signo tierra, lo más probable es que el siguiente año esté lleno de abundancia y de oportunidades para emprender y crecer, por esto debe prepararse para fortalecer su parte económica.

Número del día: 7428.

Recomendación: El incienso coco-canela.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas de este signo, el profesor le recomienda las espigas, que tienen un objetivo de atraer prosperidad y riqueza a su vida, pues su 2026, estará lleno de frutos. Por tanto, representa la fuerza y el poder que necesitará para afrontar todo lo que llegará a su 2026.

Número del día: 5077.

Recomendación: La crema de ámbar

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, este año tuvieron muchos desajustes en diferentes cosas, por esto, la recomendación del profesor Salomón es el cubo de poder, pues le será de gran ayuda para cuadrar mejor los diferentes asuntos de su vida, la economía, el amor y los proyectos que este año se descuadraron.

Número del día: 1262.

Recomendación: El velón abre caminos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas géminis, el profesor Salomón les asegura que les va a ir muy bien en 2026, pero además, este signo es muy afín con el caballo, que es el animal representativo del siguiente año. Por esto, la recomendación es cargar consigo las monedas de la fortuna, como símbolo de activación para recibir el 2026.

Número del día: 8548.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las personas del signo libra, deben mejorar sus relaciones afectivas y recibir a alguien en su vida, por esto, la recomendación del profesor son los linos, para armonizar el amor y prepararse para que llegue la persona que tanto anhela, o también, para que mejoren las cosas con su pareja actual.

Número del día: 8484.

Recomendación: El vencedor.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas del signo acuario, deben borrar todo lo negativo del pasado, pues a partir del 2026, estarán en su mejor año, por lo que deben realizar un sahumerio que les ayude a renovar energías y estar completamente listo para recibir todo lo que el próximo año tiene planeado para usted.

Número del día: 5068.

Recomendación: La crema captando dinero.

