Con cambios en el sector de Mirolindo y la carrera Quinta buscarán enfrentar los trancones en Ibagué

Ibagué

Desde esta semana la Secretaría de Movilidad de Ibagué hará cambios en algunas vías de la capital del Tolima debido a que para esta temporada de diciembre aumenta el número de vehículos que circulan por la ciudad, por lo que se implementará un plan especial de intervención vial y regulación operativa, con el propósito de mejorar los tiempos de desplazamiento, prevenir embotellamientos y garantizar un flujo vehicular continuo en los corredores de mayor afluencia de la ciudad.

Según Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de la Alcaldía de Ibagué, en el sector de Mirolindo se dará paso de manera continua por la calzada descendente, inhabilitando de manera temporal el semáforo ubicado en la glorieta de Mirolindo para asegurar la circulación ininterrumpida en este punto. En el lugar, los agentes de tránsito regularán el flujo vehicular.

Asimismo, se dispuso que los vehículos que ingresen desde La Variante por el sector Berlín, ya no llegarán hasta la glorieta, cerca de la estación de servicio ubicada en la zona, sino deberán transitar por la vía que va hacia la derecha y que conduce a la calzada descendente de la avenida Mirolindo. Quienes requieran retornar podrán hacerlo a la altura de Mercacentro 10, en la zona de semaforización, donde también habrá regulación operativa.

Medidas para la carrera Quinta

En este punto, las autoridades enfocarán sus esfuerzos en combatir el mal parqueo, una de las conductas que más afecta la movilidad en este corredor.

El estacionamiento indebido en las paralelas reduce la capacidad de la vía, aumenta la congestión y los tiempos de desplazamiento. Por esta razón, se intensificarán los controles y se aplicarán sanciones a los vehículos mal estacionados para garantizar que las paralelas permanezcan libres y funcionales.

Otras medidas para el fin de año

Las autoridades fortalecerán los operativos contra la embriaguez y se implementarán los planes ‘Éxodo’ y ‘Retorno’, los cuales se desarrollarán de fechas de mayor movilidad, entre ellas el 23 y 24 de diciembre, y en vísperas del Año Nuevo.

“El propósito es garantizar la seguridad en las vías, prevenir accidentes y facilitar el desplazamiento de turistas y residentes durante estas jornadas de alta demanda”, puntualizó el secretario de Movilidad de Ibagué.

El plan se extenderá hasta mediados de enero de 2026, periodo en el que se registra la mayor afluencia de vehículos en Ibagué, debido a las celebraciones de Navidad, fin de año y temporada turística.