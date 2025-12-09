Violento puente festivo de velitas en el Tolima: cinco hombres fueron asesinados

Tolima

Un total de cinco homicidios se registraron en el territorio tolimense a lo largo del puente festivo de Velitas. Los crímenes alteraron la tranquilidad en varias poblaciones del Tolima, incluida la capital, Ibagué.

El primer homicidio se registró el sábado 6 de diciembre en el barrio Artemio de Jesús Caviedes, de San Sebastián de Mariquita, donde hombres armados ingresaron a una vivienda y, frente a la mirada de sus familiares, segaron la vida de Ernesto Camacho, de 52 años.

Además, ese mismo sábado, en la vereda La Trinidad del municipio de El Espinal, corregimiento de Chicoral, asesinaron con arma de fuego a un joven de 26 años, quien presentaba varias heridas.

Luego, el domingo 7, en el corregimiento de Santiago Pérez de Ataco, sur del Tolima, apareció muerto Romario Ruiz, un hombre de 31 años, a quien atacaron con arma blanca. Su cadáver fue hallado en vía pública cerca del cementerio del centro poblado.

En la madrugada del domingo también fue asesinado Carlos Alberto Bonilla Ponte, de 57 años, un pensionado de la Policía Nacional, a quien atacaron con arma de fuego en el barrio América de Ibagué. Al parecer, en medio de una riña en un establecimiento nocturno, el hombre recibió dos impactos.

Por último, en la madrugada del lunes 8, lesionaron con arma cortopunzante a un hombre de 30 años en el barrio Centro de San Antonio, sur del Tolima. Todavía está pendiente establecer su identidad.