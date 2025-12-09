Vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio ya está disponible en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, consolida el proceso de vacunación a la población de maternas contra el Virus Sincitial Respiratorio, luego de que el Ministerio de Salud y Protección Social incluyera este biológico en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Edelia Pájaro Martínez, líder del PAI, en el Distrito de Cartagena al destacar la importancia de esta vacuna señaló que entre las afecciones que causa el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), está la bronquiolitis y afecta principalmente a niños.

“Las gestantes, entre 28 y 36 semanas de embarazo, serán la población objeto de vacunación con el objetivo de proteger a los recién nacidos de infecciones respiratorias graves durante los primeros meses de vida”, comentó Pájaro Martínez.

Por su parte, el director del Dadis, Rafael Navarro España, hizo un llamado a las gestantes con domicilio en Cartagena a acudir a los más de 70 puntos de vacunación que hay en la ciudad en las IPS vacunadoras de las EPS, centros y puestos de salud administrados por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, con el propósito de reducir el impacto del Virus Sincitial Respiratorio en nuestros niños y niñas del Distrito.

En el lineamiento del Ministerio de Salud se indica que este virus es la principal causa de infecciones respiratorias en menores de dos años, con mayor incidencia entre los tres y seis meses de edad. Sus manifestaciones van desde resfriados, crup o bronquiolitis hasta neumonías graves que requieren cuidados intensivos. Se estima que entre el 60 % y el 70 % de los niños menores de un año han contraído el virus, lo que lo convierte en la principal causa de hospitalización pediátrica y de mortalidad por neumonía en los primeros seis meses de vida.

Esta iniciativa se refuerza el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo que impulsa el Gobierno Nacional, y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS, especialmente los siguientes:

Reducción de la mortalidad neonatal a menos de 12 por cada 1.000 nacidos vivos.

Reducción de la mortalidad en menores de cinco años a menos de 25 por cada 1.000 nacidos vivos para 2030.

La estrategia se implementa en articulación con entidades territoriales, EPS e IPS del país, con acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Datos del Ministerio de Salud y Protección Social indican que el Virus Sincitial Respiratorio VSR anualmente es responsable de aproximadamente 33 millones de episodios de Infección Respiratoria Aguda Baja (IRAB), 3,6 millones de hospitalizaciones y 101.400 muertes en menores de 5 años en todo el mundo.

Con esta decisión que se trabaja en articulación con los entes territoriales, el gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, reafirma su compromiso con la equidad en salud y la protección de la vida desde el nacimiento, avanzando en el cierre de brechas para las regiones y poblaciones más vulnerables.