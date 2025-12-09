Un pensionado de la Policía fue asesinado en el barrio América de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que tras una riña que se registró en la madrugada del 7 de diciembre en la calle 31 con primera sur del barrio América, fue encontrado en vía pública el cuerpo sin vida de un hombre.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el reporte de la riña fue conocido por las autoridades luego de una llamada realizada por parte de la comunidad del sector donde sucedieron los hechos.

“Esta persona presentaba una herida con arma de fuego y sin signos vitales por lo cual la seccional de investigación criminal SIJÍN adelantó los actos urgentes en el lugar”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Caracol Radio conoció que la persona asesinada fue identificada como Carlos Alberto Bonilla Ponte de 57 años, un hombre muy conocido en la comuna 10 y quien era pensionado de la Policía Nacional.

“Se desplegaron actividades de Policía Judicial y se continúa realizando recolección de información que permitan esclarecer los móviles del hecho y los responsables”, puntualizó el coronel, Diego Mora.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Ibagué hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita esclarecer este caso de homicidio ocurrido en el barrio América.