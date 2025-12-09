Red eléctrica en Cali: Procuraduría solicita a EMCALI renovación del contrato de alumbrado público

El pasado 5 de diciembre, el procurador delegado Marcio Melagosa instó a EMCALI reiniciar el contrato solicitado para modernizar el alumbrado público en Cali, tras considerar que la empresa no entregó las respuestas requeridas por el Ministerio Público. Por esa razón, la propuesta deberá ser remitida por EMCALI en un plazo de tres días hábiles.

“Se observa que persisten las actuaciones de EMCALI que derivan en posibles vulneraciones a principios constitucionales y a la normativa interna de la empresa, por lo que se recomienda REINICIAR el proceso de contratación de selección de aliado estratégico y adelantar las actuaciones a que haya lugar”, dice el procurador Melgosa.

A propósito, pidió asegurar la publicidad de todas las etapas, reglas de participación, criterios de evaluación y condiciones para la presentación de ofertas.

¿Cuál es el propósito de EMCALI con este proyecto?

El objetivo de EMCALI con este proyecto era modernizar el 100% del alumbrado público de la capital vallecaucana e instalar cerca de 4.000 nuevas luminarias en su área metropolitana, con una inversión cerca de 450.000 millones de pesos. Por esta razón, EMCALI salió al mercado a buscar ofertas no vinculantes de empresas que tuvieran la capacidad para asumir esta operación.

“EMCALI no ha dado lugar a la apertura de ningún proceso de contratación, ni público ni privado, tendiente a la contratación de un aliado estratégico, tal como se expuso en la reunión que se llevó a cabo en las oficinas de la Procuraduría”, dijo Roger Mina, gerente de EMCALI.

Sin embargo, esto se da en medio de investigaciones que adelantan la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación sobre posibles irregularidades en contratos de alumbrado público.

Según la Procuraduría, el llamado al reinicio de este proceso, es con el fin de garantizar que cualquier futura contratación, “no comprometa el patrimonio público de la ciudad”.