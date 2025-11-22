Norris sigue intratable en las Vegas y se adueña del circuito

El británico Lando Norris de McLaren es líder del Mundial de Fórmula 1, se aseguró este viernes el primer lugar de la parrilla para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 en una emocionante clasificación bajo la lluvia.

Ganador de las dos últimas carreras, Norris estará en posición de dar un golpe casi definitivo el sábado en la capital del juego, antepenúltima prueba del calendario.

El británico fue el que mejor se adaptó a las condiciones extremadamente resbaladizas que causó la temprana lluvia hasta arrebatarle la pole en el último suspiro a Max Verstappen (Red Bull) por 0.323 segundos.

“Eso fue estresante como el infierno”, reconoció Norris tras auparse al primer lugar en su último intento.

“Sentí que los primeros sectores fueron buenos, pero está muy resbaladizo ahí fuera. Tan pronto como tocas un poco el bordillo, como lo hice yo, el auto se descontrola y te acercas peligrosamente al muro”, describió.

“No son las condiciones más agradables. Pero estoy feliz de que haya dejado de llover y hayamos podido hacer una buena clasificación”, afirmó.

Aunque se siente habitualmente cómodo bajo el agua, Verstappen reconoció que el impacto de la lluvia en el asfalto de la avenida de los casinos fue demasiado desafiante.

“No es divertido, te lo puedo asegurar”, dijo el neerlandés. “Me gusta conducir bajo la lluvia, pero esto se sintió más como conducir sobre hielo. Tomó mucho tiempo hacer que los neumáticos funcionaran un poco”.

El defensor del título es uno de los dos pilotos que todavía pueden evitar que Norris inaugure su palmarés.

El australiano Oscar Piastri, el otro aspirante, vio cómo su compañero de McLaren le sacaba 1.027 segundos en la qualy y tendrá que remontar desde la quinta posición.

“Hubo algunas cosas al inicio de la vuelta que no salieron bien desde el punto de vista operativo”, reconoció Piastri. “Tuve que lidiar con algunas cosas que no salieron como quería”.