Puente Román tendrá cierres temporales por obras de rehabilitación: conozca horarios

Los trabajos se desarrollarán en la capa asfáltica

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía que entre, el 9 y 12 de diciembre, se llevarán a cabo actividades de rehabilitación vial en el Puente Román.

- Horario de intervención:

10:30 p. m. a 4:00 a. m.

Durante este periodo, el puente permanecerá cerrado al tránsito vehicular, debido a las maniobras y trabajos programados. Estas labores se ejecutarán en horario nocturno con el fin de minimizar el impacto en la movilidad de los cartageneros.

Se recomienda a los conductores hacer uso de vías alternas y atender las indicaciones del personal autorizado en la zona para garantizar una circulación segura.

La Administración Distrital agradece la comprensión y colaboración de todos durante el desarrollo de estas obras, que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad.

