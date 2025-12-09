Operativos de la Policía en Ibagué dejan 16 personas capturadas

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó el balance del puente festivo de velitas en el que se desarrollaron 924 planes de control en el marco de la estrategia ‘Una Navidad con Propósito’.

La Metropolitana con 2.400 hombres y mujeres desarrolló una ofensiva contra el delito en Ibagué, lo que permitió la captura de 11 personas en flagrancia y 5 por orden judicial por delitos como homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego o municiones, violencia intrafamiliar, hurto, entre otros.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, este tipo de operativos son fundamentales para atacar los delitos de impacto, como las lesiones personales y el homicidio.

Durante el puente festivo se incautaron 172 armas cortopunzantes, un arma de fuego, un arma traumática, 1.034 gramos de marihuana y se logró la recuperación de dos motocicletas.

“Como resultado de estos esfuerzos, las zonas de atención policial adelantaron 924 planes de seguridad en prevención del delito y control de personas, además 3 caravanas de seguridad desplegadas en toda la capital tolimense. De estos, se destacan: 305 controles dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicleta y 212 a vehículos de servicio público. Además, como parte de estas acciones, se verificaron 34.998 antecedentes a personas, 27.589 antecedentes a vehículos y motocicletas, consolidando un control efectivo en toda la jurisdicción”, dijo el coronel, Diego Mora.

Otras cifras que dejó la operatividad de la Metropolitana

En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 262 órdenes de comparendo: 172 por portar armas blancas, 26 por riñas, 25 por consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas y 10 por incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función u orden de policía

Por su parte, en la línea de emergencias 123 se atendieron 2.276 llamadas, entre las que se destacaron 77 reportes por riña y 47 casos de violencia intrafamiliar.

“Queremos hacer un llamado especial a la ciudadanía durante estas celebridades debe ser un espacio de unión familiar, respeto y convivencia, evitemos el consumo excesivo de alcohol, resolvamos los conflictos con diálogo y denunciemos cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la tranquilidad. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso para que los ibaguereños disfruten esta fecha con total seguridad”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana.