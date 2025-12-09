“Morir no es lo que parece”: Vicente Arráez explora la muerte desde la ciencia y la filosofía
Con el libro, Morir no es lo que parece, el doctor Vicente Arráez, especialista en medicina intensiva y quien es miembro del grupo internacional que investiga el proceso de morir y la conciencia y uno de los mayores expertos en el tema, nos adentra sobre la muerte desde un punto de vista humanista, filosófico y científico.
25:39
“Morir no es lo que parece”: Vicente Arráez explora la muerte desde la ciencia y la filosofía. Imagen vía Getty Images