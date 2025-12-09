Las autoridades de tránsito encontraron 15 conductores borrachos en Ibagué
Durante el puente festivo de velitas en la capital del Tolima se impusieron además 102 comparendos por diferentes infracciones.
Ibagué
Caracol Radio conoció que, durante los operativos y puestos de control desplegados por las autoridades de tránsito en las calles de Ibagué durante el puente festivo de Velitas, se impusieron 102 comparendos a conductores que infringieron las normas.
Según Giovanni Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad, del total de los comparendos 15 corresponden a personas que conducían sus vehículos bajo los efectos del alcohol, una conducta que representa un alto riesgo para ellos y para los demás actores viales.
“Los demás comparendos fueron por abandono de vehículos, falta de documentación y transporte informal, entre otras infracciones”, dijo Giovanni Posada.
A la vez durante el fin de semana se registraron 15 accidentes de tránsito, que dejaron a 25 personas lesionadas, situación que sigue preocupando a las autoridades en la capital del Tolima.
“Es importante que los conductores actúen con responsabilidad. En estas fechas navideñas, no llevemos una tragedia a nuestros hogares”, dijo el director Operativo de la Secretaría de Movilidad, Giovanny Posada al entregar el reporte del fin de semana.