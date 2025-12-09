Las autoridades de tránsito encontraron 15 conductores borrachos en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, durante los operativos y puestos de control desplegados por las autoridades de tránsito en las calles de Ibagué durante el puente festivo de Velitas, se impusieron 102 comparendos a conductores que infringieron las normas.

Según Giovanni Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad, del total de los comparendos 15 corresponden a personas que conducían sus vehículos bajo los efectos del alcohol, una conducta que representa un alto riesgo para ellos y para los demás actores viales.

“Los demás comparendos fueron por abandono de vehículos, falta de documentación y transporte informal, entre otras infracciones”, dijo Giovanni Posada.

A la vez durante el fin de semana se registraron 15 accidentes de tránsito, que dejaron a 25 personas lesionadas, situación que sigue preocupando a las autoridades en la capital del Tolima.

“Es importante que los conductores actúen con responsabilidad. En estas fechas navideñas, no llevemos una tragedia a nuestros hogares”, dijo el director Operativo de la Secretaría de Movilidad, Giovanny Posada al entregar el reporte del fin de semana.