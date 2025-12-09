Juana Londoño convoca a las bases conservadoras a decidir candidato presidencial tras presuntas irregularidades

Partido Conservador e imagen de referencia de votación. Foto: Colprensa / Getty Images

Colombia

La precandidata del Partido Conservador, Juana Londoño, pidió convocar de manera inmediata una Convención Nacional para definir la candidatura presidencial del partido, en medio de crecientes tensiones internas y cuestionamientos sobre supuestas decisiones a puerta cerrada.

Londoño alerta sobre “rumores de pasillo” y rechaza un candidato impuesto

Londoño aseguró que dentro del Partido Conservador circulan versiones sobre la intención de elegir al candidato presidencial “a pupitrazo”, en oficinas cerradas y sin participación de las bases.

“No podemos exigir democracia en el país si dentro de nuestra casa actuamos como una dictadura de bolsillo. A eso yo digo no”, afirmó.

Según la precandidata, el partido no puede pedir transparencia afuera mientras tolera prácticas internas “entre sombras”.

“El partido no es de tres o cuatro dueños”

En un mensaje directo a las directivas, Londoño insistió en que la colectividad pertenece a los militantes, no a pequeños grupos con poder de decisión.

“El partido es de cada edil, de cada concejal, de cada militante que se ha sudado la camiseta en las regiones”, señaló.

Aseguró que cuando las mujeres sienten que “el ambiente se pone pesado y huele a encierro”, lo primero es abrir puertas y ventanas, una metáfora que usó para defender que la Convención es la vía legítima para iluminar el proceso interno.

Londoño argumentó que la Convención Nacional no es un formalismo, sino el mecanismo para recuperar la confianza, ordenar el partido y escoger al candidato con reglas claras.

“La convención es luz. El pupitrazo y los acuerdos a oscuras son desorden. Yo represento el orden de un partido que se respeta a sí mismo”.

También respondió a quienes dicen que no hay tiempo o necesidad:

“Cuando nos dicen que no a la democracia, los conservadores de base escuchamos un sí: un sí a participar, a decidir y a elegir con transparencia”.

Pide medir a todos los aspirantes por igual

Londoño aseguró que su solicitud no es para que la elijan a dedo, sino para que todos los precandidatos se midan en igualdad de condiciones.

“Que no elijan unos pocos; que elija el pueblo conservador”, concluyó.