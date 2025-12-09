Deja ir el pasado: psicóloga ofrece herramientas para sanar y mejorar la inteligencia emocional
¿Cómo soltar el dolor de las heridas del pasado que atormentan nuestro presente? La psicóloga clínica María Alejandra Ruíz, experta en vínculos afectivos, nos presenta herramientas que nos permiten mejorar nuestra inteligencia emocional a través del libro El niño que fui, el adulto que elijo ser.
25:13
