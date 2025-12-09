Coalición Cambio Radical – Nuevo Liberalismo inscribió la lista de candidatos para la Cámara

Boyacá

La coalición Cambio Radical – Nuevo Liberalismo formalizó la inscripción de su lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Boyacá. La colectividad presentó una lista con voto preferente integrada por seis aspirantes, quienes, de acuerdo con el partido, representan sectores sociales, gremiales y comunitarios del departamento, y cuentan con experiencia comprobada en liderazgo ciudadano y defensa de derechos.

La lista quedó conformada por:

Nadia Carreño (101) Sogamoseña con 18 años de experiencia en el sector público. Empresaria y promotora de la equidad de género, orienta su trabajo a fortalecer la participación igualitaria de las mujeres en los ámbitos político, social y económico.

Fabián Camilo Rojas (102) Nacido en Miraflores, ha ocupado cargos directivos y de asesoría en entidades del orden nacional y distrital. Fue vicepresidente Administrativo y Financiero de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, diputado y presidente de la Asamblea de Boyacá, además de asesor en el Ministerio del Interior, el IDU, la Caja de la Vivienda Popular y la Alcaldía de Bogotá.

Josué Camacho (103) Con reconocimiento por su trabajo territorial y comunitario, afirmó que su candidatura responde a la necesidad de que Boyacá cuente con una representación seria y preparada en el Congreso. Señaló que su propósito es impulsar soluciones para los principales desafíos del departamento, fortalecer la educación y la economía regional, y garantizar que las decisiones nacionales reflejen las prioridades de los boyacenses.

Laura Monroy (104) Licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte, y máster en Educación Inclusiva e Intercultural. Su experiencia se ha enfocado en procesos educativos y administrativos, especialmente desde la Secretaría de Educación de Tunja.

Vicente Aníbal Ojeda (105) Abogado de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Gobierno y Gerencia Territorial y maestría en Derecho Público. Ha sido concejal de Tunja, secretario de Gobierno municipal, presidente del Concejo, y funcionario en entidades como Ingeominas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Bogotá. También se ha desempeñado como docente universitario.

Giovanny Montenegro (106) Con experiencia de más de una década en el sector agrícola en Sutatenza, fue concejal en dos periodos y candidato a la alcaldía en 2015. Posteriormente trabajó como profesional en la Secretaría de Hacienda de Tunja y en la Gerencia de Municipios de la Gobernación de Boyacá.