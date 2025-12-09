Cayó cargamento con licor y cigarrillo de contrabando en Cartagena: se incautaron 500 unidades

En desarrollo del Plan Navidad “Una Navidad Con Propósito” en operativos de registro y control enfocados en contrarrestar la venta de licor adulterado y de contrabando en esta temporada del año, personal de la Policía Nacional, adscrito a la Seccional de Investigación Judicial “SIJIN” de la metropolitana de Cartagena de Indias, adelantaron procedimientos de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Durante las acciones adelantadas, se logró incautar más de 200 botellas de licor nacional, las cuales se encontraban adulteradas, 300 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas, la mercancía incautada supera los 22.000.000 millones de pesos.

Además se logró socializar a los administradores y propietarios de diferentes establecimientos comerciales para que tengan en cuenta la importancia y compra de productos legales, las consecuencias penales y administrativas a que pueden enfrentarse por este delito.

Se recuerda el cumplimiento de la ley 1335 del 2009 artículo 13, sobre el comercio de cigarrillos con texto de los pictogramas de igual forma el decreto 1686 del 2012 sobre la venta de bebidas embriagantes.

Con estas incautaciones se logra evitar poner en riesgo la salud de las personas en esta temporada decembrina, el licor y las cajetillas de cigarrillos incautadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.

“La Policía Nacional continuará desarrollando operativos de control contra estas modalidades en diferentes puntos de la ciudad con la finalidad de seguir protegiendo la salud pública, reafirmando su compromiso con la tranquilidad de los cartageneros y visitantes durante esta temporada decembrina y año nuevo. Nuestro propósito en esta Navidad es que cada familia viva segura, responsable y en armonía”. Aseguró el señor Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Se invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna ante la línea Anticontrabando 159 y al correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, donde se garantiza absoluta reserva de la información.