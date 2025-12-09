Cae en el Tolima un cargamento de 350 kilos de marihuana de las disidencias de las Farc

Tolima

En medio de un puesto de control en la vereda Cedral, en el municipio de Rioblanco, los soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.º 13 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional interceptaron un cargamento de marihuana que pertenecería al frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

En el vehículo tipo Montero, que era conducido por un presunto integrante del frente Ismael Ruiz, se hallaron 14 bultos en su interior. Al hacer el «alto», los uniformados detuvieron al hombre y, durante la verificación del automotor, encontraron los paquetes que contenían una sustancia vegetal que, por su olor y textura, se asemejaba a la marihuana, y que pesaba un total de 350 kilos.

“El apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue fundamental para extraer el cargamento y al capturado de la zona, quien se movilizaba por este corredor estratégico que conecta al Tolima con el Valle del Cauca”, detalló el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

El capturado y la marihuana quedaron a disposición de la Sijín de la Policía Nacional. El presunto disidente ahora tendrá que responder ante las autoridades por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Con este resultado operacional se afectan de manera estratégica las finanzas y economías ilícitas de esta estructura al margen de la ley, especialmente por el valor comercial de este alcaloide, estimado en 747 millones de pesos”, concluyó el coronel Pérez.