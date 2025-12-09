Beneficiarios del programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal recibieron licencias

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), entregó las licencias de conducción al segundo grupo de beneficiarios del programa de sustitución de Vehículos de Tracción Animal (VTA) de carga liviana, una iniciativa dirigida a fortalecer las oportunidades laborales y avanzar en la formalización del transporte en la ciudad.

Durante la jornada, los beneficiarios recibieron su licencia tras cumplir con todos los requisitos establecidos, que incluyen formación, capacitación en normas de tránsito y la aprobación de las pruebas teóricas y prácticas exigidas por la autoridad.

Este proceso reafirma el compromiso institucional de promover una movilidad más segura, responsable y con mayores oportunidades, además de erradicar el maltrato animal en la ciudad, bajo la visión de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Las nuevas licencias habilitan a los beneficiarios como conductores responsables y respetuosos de las normas y señales de tránsito, convirtiéndolos en referentes de transformación positiva para la ciudad.

“Con esta entrega reafirmamos nuestro objetivo de dignificar el trabajo de quienes dependen de la movilidad para su sustento, brindándoles herramientas legales que mejoren su desempeño y contribuyan a la seguridad vial”, expresó José Ricaurte, director del DATT.

Por su parte, Yoelis Bolaños, beneficiaria del programa, señaló: “Estoy agradecida y contenta con la Alcaldía y con el DATT por este beneficio para todos, porque es una buena oportunidad de cambio”.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), continuará acompañando al segundo grupo de beneficiarios del programa, fortaleciendo la formalización del transporte y aportando a la reducción de la accidentalidad mediante la preparación integral de los conductores.