Aumenta a siete los quemados con pólvora en el Tolima

Tolima

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, confirmó que en el departamento se han presentado siete personas lesionadas con pólvora en lo corrido del mes de diciembre.

“En el municipio de Herveo se registró el primer quemado, otro que tuvimos en el municipio del Fresno y cinco que hemos tenido en Ibagué, recordarles que existe una norma que habla del uso de pólvora, quienes definen la prohibición está en cabeza de las primeras autoridades que son los señores alcaldes y alcaldesas”, dijo Katherine Rengifo.

Por otra parte, aseguró que el caso más complejo es el del menor de edad de 13 años que resultó lesionado con una mecha en Ibagué “Tenemos adultos que no estaban manipulando la pólvora, pero en el afán que llega y estalla la mecha, la coge para salvaguardar su familia y se produce la explosión, tenemos secuelas físicas y funcionales, yo creo que el llamado está claro, siete casos, menor que el año anterior, pero eso no nos puede dejar tranquilos porque el año pasado cerramos con 56”, dijo Katherine Rengifo.

Es muy complejo tener cero quemados: Fair Alarcón, director de SIVIGILA

En diálogo con Caracol Radio, el funcionario de la Secretaría de Salud del Tolima explicó que a la misma fecha del 2024 el departamento tenía 9 quemados “Estamos por debajo, pero nos faltan las fechas donde más se presentan quemados con pólvora, especialmente el 31 de diciembre a amanecer el primero de enero”.

Finalmente, Alarcón aseguró que el Tolima no es el de mayor número de lesionados con pólvora, “No podemos bajar la guardia, hemos disminuido respecto al mismo periodo del año anterior, pero son siete los lesionados. En el 2023 fueron más de 70 quemados y en el pasado 56”.