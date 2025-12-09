Así quedaron las listas para la Cámara de Representantes por el Tolima / Long Visual Press

Tolima

Un total de seis listas y 36 candidatos se inscribieron en el Tolima para la Cámara de Representantes, de cara a las elecciones de marzo de 2026.

Entre los candidatos figuran los actuales seis representantes a la Cámara del Tolima, quienes aspiran a mantener su curul en el departamento. Se trata de Carlos Edward Osorio, Olga Beatriz González, Martha Alfonso, Alejandro Martínez, Delcy Esperanza Isaza y Gerardo Yepes.

Además, es de mencionar que el partido Cambio Radical se quedó sin lista, luego de las dificultades que tuvo el diputado Juan Guillermo Beltrán para sellar alianzas con otros movimientos o sectores políticos.

Estas son las seis listas de partidos o coaliciones inscritas en el Tolima:

Centro Democrático:

101: Carlos Edward Osorio, actual representante a la Cámara.

102: Diego Francisco Tamayo Salas, hermano del exalcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo.

103: Adriana Carolina Castillo, hija del empresario Miguel Ángel Castillo ‘Sheffy’.

104: Clara Inés Falla Falla.

105: Yeison Pava Rojas, dirigente de El Espinal.

106: Carlos Andrés López Chica, exalcalde de Fresno.

Partido Conservador:

101: Alejandro Martínez, actual representante a la Cámara.

102: Adriana Avilés, administradora de empresas.

103: Guillermo Alvira, exalcalde de San Luis y exsecretario de Seguridad del Tolima.

104: Delcy Esperanza Isaza, actual representante a la Cámara.

105: Linda Perdomo, exconcejal de Ibagué.

106: Gerardo Yepes, actual representante a la Cámara.

Partido Liberal:

101: Olga Beatriz González, actual representante a la Cámara.

102: Ferney Varón Ochoa, exconcejal de Ibagué.

103: David Mauricio Andrade Ramírez, exalcalde de Natagaima.

104: Óscar John Freddy García, dirigente de Chaparral.

105: Alba Isabel Domínguez.

106: Jaime Armando Yepes Martínez, exrepresentante a la Cámara.

Pacto Histórico y Alianza Verde:

101: Marco Emilio Hincapié, exdiputado del Tolima y excandidato a la Alcaldía de Ibagué.

102: Renzo Alexander García, exdiputado del Tolima y excandidato a la Alcaldía de Ibagué.

103: Deyanira Conde Ducuara.

104: Olga Niyireth Cardozo.

105: Tatiana Carolina Cruz.

106: Martha Alfonso Jurado, actual representante a la Cámara.

Partido de la U, MIRA y Salvación Nacional:

101: Carolina Hurtado Barrera, exalcaldesa de Lérida y exgerente de Egetsa.

102: María del Pilar Giraldo, exdirectora de Emprendimiento y Empleo de la Alcaldía de Ibagué.

103: Carlos David Ñuztes, exdiputado del Tolima.

104: Angélica Johana Ortiz, líder religiosa.

105: Didier Fabián Blanco, exgerente de la Gestora Urbana de Ibagué y excandidato a la Alcaldía de Ibagué.

106: Julio Roberto Vargas, exalcalde de Cajamarca.

Colombia Justa Libre:

101: Rodrigo Rivera Jara (Gremios–Cristiano).

102: María Patricia Piraquive Suárez (Pastora–Cristiana).

103: John James Díaz Bernal (Conciertos Gospel–Cristiano).

104: Armando Garzón Hernández (Invidentes–Iglesia).

105: Luz Mery Timote Colo (Resguardos Indígenas–Iglesia).

106: Jesús María Hernández Sánchez (Laicos).

Caracol Radio pudo establecer que, por lo menos, 10 tolimenses aparecen en listas para el Senado de la República: