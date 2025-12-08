Se registraron dos quemados con pólvora durante la Noche de Velitas en Ibagué

Ibagué

La celebración de la ‘Noche de Velitas’ en Ibagué dejó un balance preocupante de dos personas lesionadas por el uso indebido de pólvora, entre ellas un menor de 13 años que sufrió una grave afectación en una de sus extremidades superiores.

Así lo confirmó la secretaria de Salud (e), Maricel Aguiar, quien informó que los casos atendidos corresponden a un adulto y a un menor de edad, registrados en diferentes comunas de la ciudad durante la noche del 7 de diciembre.

De acuerdo con el reporte oficial, un hombre de 30 años resultó lesionado por un artefacto tipo mecha, recibiendo atención médica y siendo dado de alta posteriormente.

Sin embargo, el caso más crítico es el del menor de 13 años, quien inicialmente ingresó a la USI de Picaleña y posteriormente fue trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta, tras resultar gravemente herido por la manipulación de un artefacto tipo tote. El menor se encuentra bajo valoración especializada.

“Este hecho es profundamente doloroso porque pudo haberse evitado. Las lesiones por pólvora son consecuencia directa de la irresponsabilidad de los adultos que permiten, facilitan o normalizan su uso en los hogares”, afirmó Aguiar.

La funcionaria reiteró que detrás de cada menor lesionado hay un descuido o una decisión equivocada por parte de quienes tienen el deber de protegerlos.

Finalmente, la Administración Municipal hizo un llamado a la comunidad: la pólvora no es un juego; prevenir es responsabilidad de todos. El compromiso es proteger la vida y garantizar que ningún niño vuelva a resultar afectado por decisiones adultas.

Así, el departamento del Tolima completa tres personas quemadas de las que se tiene reporte en lo corrido de este mes de diciembre: dos en Ibagué y una en Herveo.