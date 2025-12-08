Naciones Unidas advierte de apatía mundial de cara recaudación humanitaria para 2026

Camiones de la ONU con ayuda humanitaria en Franja de Gaza. FOTO: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images / Anadolu

La ONU criticó la “apatía” mundial ante el sufrimiento al presentar su campaña humanitaria para 2026, que se verá limitada por los recortes en la ayuda exterior de muchos Estados.

“Estamos en un tiempo de brutalidad, impunidad e indiferencia”, declaró a los periodistas Tom Fletcher, responsable humanitario de la ONU.

El alto funcionario condenó “la ferocidad y la intensidad de los asesinatos, el completo desprecio por el derecho internacional, los horribles niveles de violencia sexual” que presenció sobre el terreno en 2025.

Pese a ello, la ONU solo pudo recaudar este año 12.000 millones de dólares de los 45.000 millones que solicitó, su nivel más bajo en una década, indicó el organismo.

Esto permitió ayudar únicamente a 98 millones de personas, 25 millones menos que el año anterior.

Normas en retroceso y “corroídas por la apatía”

“Es un tiempo en el que las normas retroceden, en el que la estructura de la coexistencia está bajo ataque sostenido, en el que nuestros instintos de supervivencia han sido adormecidos por la distracción y corroídos por la apatía”, denunció Fletcher.

Para 2026, la ONU presentó un plan limitado para recaudar al menos 23.000 millones de dólares y asistir a 87 millones de personas en los lugares más peligrosos del mundo, como la Franja de Gaza, Ucrania, Sudán, Haití y Birmania.

La ONU aspira a recaudar 33.000 millones de dólares para ayudar a 135 millones de personas en 2026, aunque es consciente de que alcanzar este objetivo será difícil debido a los recortes de la ayuda exterior del presidente estadounidense Donald Trump.

Fletcher afirmó que el objetivo de financiación limitado implicó tomar decisiones muy difíciles, y añadió que espera que Washington reconozca las reformas emprendidas para mejorar la eficiencia y vuelva a “renovar ese compromiso” de asistencia.

Naciones Unidas estima que 240 millones de personas en zonas de conflicto, afectadas por epidemias, o víctimas de desastres naturales y del cambio climático, necesitan ayuda de emergencia.

Estados Unidos, el cheque faltante

Según datos de la ONU, Estados Unidos sigue siendo el principal donante de ayuda humanitaria del mundo, pero la cantidad donada cayó drásticamente en 2025, situándose en

El 5 de agosto de 2025, durante una misión de lanzamiento aéreo sobre el territorio palestino asediado por Israel, varios palestinos se precipitan en paracaídas desde un avión militar que transporta ayuda humanitaria sobre Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. (Foto de EYAD BABA/AFP vía Getty Images) / EYAD BABA Ampliar

2.700 millones de dólares, frente a los 11.000 millones de 2024.

Entre las prioridades para 2026 se encuentran Gaza y Cisjordania. La ONU solicita un total de 4.100 millones de dólares para los territorios palestinos para brindar asistencia a tres millones de personas.

Otro país con necesidades urgentes es Sudán, donde la guerra civil ha desplazado a millones de personas. La ONU espera recaudar 2.900 millones de dólares para ayudar a 20 millones de personas en el país.

En Tawila, donde se habían refugiado los habitantes de la ciudad sudanesa de El Fasher tras episodios de violencia étnica, Fletcher conoció a una joven madre que había visto cómo asesinaban a su marido y a su hijo.

Huyó con el bebé desnutrido de sus vecinos muertos por lo que él llamó “la carretera más peligrosa del mundo” hasta Tawila.

“¿Acaso alguien, venga de donde venga, crea en lo que crea, vote como vote, no piensa que deberíamos estar ahí para ella?”, se preguntó.

Los civiles también podrían ayudar

Si la ONU no logra recaudar lo suficiente, Fletcher prevé ampliar la campaña y apelar a la sociedad civil, al mundo empresarial y a la población en general, que, en su opinión, está saturada de desinformación que sugiere erróneamente que sus impuestos se destinan íntegramente al extranjero.

“Estamos pidiendo apenas un poco más del uno por ciento de lo que el mundo gasta actualmente en armas y defensa”, afirmó.

“No estoy pidiendo a la gente que elija entre un hospital en Brooklyn y uno en Kandahar sino que le pido al mundo que gaste menos en defensa y más en ayuda humanitaria”, agregó.